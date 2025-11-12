हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  Poll of Polls)
Sheikhpura Experts Exit Poll 2025: MGB या NDA, शेखपुरा की 2 सीटों पर कौन मारेगा बाजी? हैरान कर देंगे एग्जिट पोल के आंकड़े

Sheikhpura Experts Exit Poll 2025: MGB या NDA, शेखपुरा की 2 सीटों पर कौन मारेगा बाजी? हैरान कर देंगे एग्जिट पोल के आंकड़े

Sheikhpura Experts Exit Poll 2025: बिहार के शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा सीटें जिसमें एनडीए और महागठबंधन की क्या स्थिति है? इस बीच एबीपी लाइव ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की जिसमें बराबरी दिख रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधनासभा के चुनावों में दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है. राज्य में पहला चरण गुरुवार (6 नवंबर) और दूसरा चरण मंगलवार (11 नवंबर) को पूरा हो चुका है. इन दोनों चरणों में बिहार की जनता ने बंपर वोटिंग की है. अब सभी की नजर शुक्रवार (14 नवंबर) को आने वाले नतीजों पर है. 

असल नतीजों से पहले एग्जिट पोल की तस्वीर सामने आ गई है. एग्जिट पोल्स के ज्यादातर आंकड़ों में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है. राज्य में एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है. इन आंकड़ों में महागठबंधन की नाव मझदार में फंसती हुई नजर आ रही है. 

एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में शेखपुरा की दोनों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए एबीपी लाइव ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की है. शेखपुरा की दोनों ही सीटों पर सामने आया है कि दोनों ही गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला होने जा रहा है.

शेखपुरा की दो सीटों पर दोनों दलों की जीत का दावा

शेखपुरा जहां विधानसभा की दो सीटें बरबीघा और शेखपुरा हैं. यहां भी एक सीट एनडीए और एक सीट महागठबंधन को जा सकती है. बरबीघा से कांग्रेस के त्रिशुलधारी सिंह को बढ़त है. वहीं शेखपुरा से जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी को जीत मिलती दिख रही है. पार्टी के हिसाब से बात करें तो शेखपुरा की 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस और एक सीट जेडीयू को जा रही है. 

शेखपुरा की 2 सीटों का आंकड़ा

-कांग्रेस: 1 सीट
-जदयू: 1 सीट

यहां की बरबीघा सीट पर साल 2020 के चुनावों में कांग्रेस के सुदर्शन कुमार ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने 15717 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. इस बार इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ही बढ़त मिलती दिखाई दे रही है. 

बात करें शेखपुरा सीट की तो यहां पर पिछले चुनाव में जदयू के रणधीर कुमार सोनी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नरेश देखा को 13101 वोटों के अंतर से हराया था. इस बार इस सीट पर फिर से रणधीर कुमार सोनी ही चुनाव मैदान में हैं. एग्जिट पोल्स के अनुमान के मुताबिक इस सीट पर जदयू उम्मीदवार की जीत होती दिख रही है. 

Input By : रंजीत कुमार
Published at : 12 Nov 2025 04:19 PM (IST)
BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll
