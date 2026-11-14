महाराष्ट्र में छठ पर बवाल... भड़के पप्पू यादव ने BJP से पूछा- बिहारियों का अपमान क्यों?

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महाराष्ट्र में छठ पूजा को लेकर उठे विवाद पर बीजेपी सरकार को घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए. पप्पू यादव ने कहा कि अमेरिका में छठ की छटा दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इसी पर्व को लेकर बवाल हो रहा है. उन्होंने इसे बिहारियों की आस्था और सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया.

पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, 'अमेरिका में छठ की छटा, महाराष्ट्र में छठ पर बवाल! आस्था पर हमला और बिहारियों का अपमान, यही है बीजेपी का हिंदुत्व वाला कमाल?' उन्होंने आगे सवाल किया कि हिंदुओं की ठेकेदार बनने वाली बीजेपी छठ व्रतियों को पीटने वालों पर खामोश क्यों है? सांसद ने बीजेपी से इस मामले में जवाब मांगा है.

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रेलवे स्टेशनों पर छठ गीतों को लेकर विवाद

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी और छठ के पारंपरिक गीत बजाने को लेकर भी विवाद हुआ है. मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर छठ गीत बजाए जाने पर स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताई थी. इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. छठ गीतों को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है.

अमेरिका में छठ की छटा, महाराष्ट्र में छठ पर बवाल! आस्था पर हमला और बिहारियों का अपमान, यही है बीजेपी का हिंदुत्व वाला कमाल? हिंदुओं की ठेकेदार बनने वाली BJP, छठ व्रतियों को पीटने वालों पर खामोश क्यों? #ChhathPuja #Bihar #Maharashtra — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) November 14, 2026

राज ठाकरे और मनसे के रुख पर नाराजगी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पार्टी के रुख को लेकर बिहार के कई नेताओं ने नाराजगी जताई है. इन नेताओं का कहना है कि छठ बिहारियों की आस्था का बड़ा पर्व है. इसे लेकर विरोध करना बिहार के लोगों का अपमान है. वहीं, कुछ क्षेत्रीय संगठनों का तर्क है कि महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

बिहारियों की आस्था और सम्मान का मुद्दा

छठ पूजा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है. बिहार के अलग-अलग दलों के नेता इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने भी बीजेपी को घेरकर सवाल किया है कि अगर छठ व्रतियों के साथ मारपीट हुई है तो सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही.

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