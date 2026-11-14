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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहाराष्ट्र में छठ पर बवाल... भड़के पप्पू यादव ने BJP से पूछा- बिहारियों का अपमान क्यों?

महाराष्ट्र में छठ पर बवाल... भड़के पप्पू यादव ने BJP से पूछा- बिहारियों का अपमान क्यों?

महाराष्ट्र में छठ पूजा और रेलवे स्टेशनों पर छठ गीतों को लेकर विवाद बढ़ गया है. पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बिहारियों की आस्था और सम्मान का सवाल उठाया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 14 Nov 2026 11:35 AM (IST)
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पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महाराष्ट्र में छठ पूजा को लेकर उठे विवाद पर बीजेपी सरकार को घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए. पप्पू यादव ने कहा कि अमेरिका में छठ की छटा दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इसी पर्व को लेकर बवाल हो रहा है. उन्होंने इसे बिहारियों की आस्था और सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया.

पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, 'अमेरिका में छठ की छटा, महाराष्ट्र में छठ पर बवाल! आस्था पर हमला और बिहारियों का अपमान, यही है बीजेपी का हिंदुत्व वाला कमाल?' उन्होंने आगे सवाल किया कि हिंदुओं की ठेकेदार बनने वाली बीजेपी छठ व्रतियों को पीटने वालों पर खामोश क्यों है? सांसद ने बीजेपी से इस मामले में जवाब मांगा है.

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रेलवे स्टेशनों पर छठ गीतों को लेकर विवाद

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी और छठ के पारंपरिक गीत बजाने को लेकर भी विवाद हुआ है. मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर छठ गीत बजाए जाने पर स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताई थी. इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. छठ गीतों को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है.

राज ठाकरे और मनसे के रुख पर नाराजगी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पार्टी के रुख को लेकर बिहार के कई नेताओं ने नाराजगी जताई है. इन नेताओं का कहना है कि छठ बिहारियों की आस्था का बड़ा पर्व है. इसे लेकर विरोध करना बिहार के लोगों का अपमान है. वहीं, कुछ क्षेत्रीय संगठनों का तर्क है कि महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

बिहारियों की आस्था और सम्मान का मुद्दा

छठ पूजा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है. बिहार के अलग-अलग दलों के नेता इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने भी बीजेपी को घेरकर सवाल किया है कि अगर छठ व्रतियों के साथ मारपीट हुई है तो सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही.

यह भी पढ़ें- 'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 14 Nov 2026 11:35 AM (IST)
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