BJP को समर्थन देने वाले दो नए MLC की बढ़ी टेंशन! जन सुराज ने की शिकायत

एमएलसी चुनाव में निर्दलीय जीतने वाले बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की टेंशन बढ़ सकती है. जन सुराज के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार (02 नवंबर, 2026) को पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना के नेतृत्व में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय से मिलकर शिकायत की.

प्रतिनिधिमंडल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने पर उनकी विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग की. पिटीशन सौंपा.

किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने सभापति से मुलाकात कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया. तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित निर्दलीय MLC बंशीधर बृजवासी और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित निर्दलीय MLC राहुल राज ने चुनाव जीतने के 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की.

…तो समाप्त की जा सकती है सदस्यता

उन्होंने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने सभापति से संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करने की मांग की है.

जन सुराज के नेता ने कहा, "हमने मामले में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), बिहार, मुख्य सचिव और संबंधित आयुक्त को भी पक्षकार बनाया है. मांग की है कि बंशीधर बृजवासी और राहुल राज द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित साक्ष्यों पर उचित कार्रवाई की जाए. दोनों नेताओं ने स्वयं सार्वजनिक रूप से बीजेपी में शामिल होने और पार्टी की सदस्यता लेने की बात स्वीकार की है."

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पूर्व MLC रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि हमने सभापति महोदय के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि न्याय मिलने में देरी होती है, तो इससे न्याय मिलने की उम्मीद भी कमजोर होती है. सभापति ने हमें भरोसा दिलाया कि यह एक गंभीर मामला है और वे सभी आवश्यक कानूनी एवं संवैधानिक मंचों का इस्तेमाल करते हुए इस पर उचित कार्रवाई करेंगे.

उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि सभापति न्यायप्रिय और विद्वान व्यक्ति हैं. जिस तरह संविधान और लोकतंत्र के साथ विश्वासघात हुआ है और लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार किया है, मुझे भरोसा है कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निश्चित रूप से उचित निर्णय लेंगे."

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