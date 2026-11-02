ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP को समर्थन देने वाले दो नए MLC की बढ़ी टेंशन! जन सुराज ने की शिकायत

BJP को समर्थन देने वाले दो नए MLC की बढ़ी टेंशन! जन सुराज ने की शिकायत

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय बंशीधर बृजवासी जीते हैं. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय राहुल राज को जीत मिली है. इन दोनों ने जीत के बाद बीजेपी को समर्थन दे दिया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Nov 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

एमएलसी चुनाव में निर्दलीय जीतने वाले बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की टेंशन बढ़ सकती है. जन सुराज के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार (02 नवंबर, 2026) को पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना के नेतृत्व में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय से मिलकर शिकायत की. 

प्रतिनिधिमंडल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने पर उनकी विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग की. पिटीशन सौंपा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
पटना पुस्तक मेले में उठेंगे Gen-Z के मुद्दे, पहली बार बनेगा यूथ पोडियम
पटना पुस्तक मेले में उठेंगे Gen-Z के मुद्दे, पहली बार बनेगा यूथ पोडियम
बिहार
बिहार के वैशाली में हाफ एनकाउंटर, लूटकांड के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली
बिहार के वैशाली में हाफ एनकाउंटर, लूटकांड के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली
बिहार
मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, गैस पाइपलाइन में धमाका, कई लोग घायल, एक की मौत
मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, गैस पाइपलाइन में धमाका, कई लोग घायल, एक की मौत
बिहार
लालू यादव से मिलीं सोनिया गांधी, RJD प्रमुख से क्या हुई बात?
लालू यादव से मिलीं सोनिया गांधी, RJD प्रमुख से क्या हुई बात?

किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने सभापति से मुलाकात कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया. तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित निर्दलीय MLC बंशीधर बृजवासी और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित निर्दलीय MLC राहुल राज ने चुनाव जीतने के 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की.

…तो समाप्त की जा सकती है सदस्यता

उन्होंने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने सभापति से संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करने की मांग की है.

जन सुराज के नेता ने कहा, "हमने मामले में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), बिहार, मुख्य सचिव और संबंधित आयुक्त को भी पक्षकार बनाया है. मांग की है कि बंशीधर बृजवासी और राहुल राज द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित साक्ष्यों पर उचित कार्रवाई की जाए. दोनों नेताओं ने स्वयं सार्वजनिक रूप से बीजेपी में शामिल होने और पार्टी की सदस्यता लेने की बात स्वीकार की है."

यह भी पढ़ें- बिहार के दोनों निर्दलीय MLC की जाएगी सदस्यता? जन सुराज का बड़ा दावा

पूर्व MLC रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि हमने सभापति महोदय के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि न्याय मिलने में देरी होती है, तो इससे न्याय मिलने की उम्मीद भी कमजोर होती है. सभापति ने हमें भरोसा दिलाया कि यह एक गंभीर मामला है और वे सभी आवश्यक कानूनी एवं संवैधानिक मंचों का इस्तेमाल करते हुए इस पर उचित कार्रवाई करेंगे. 

उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि सभापति न्यायप्रिय और विद्वान व्यक्ति हैं. जिस तरह संविधान और लोकतंत्र के साथ विश्वासघात हुआ है और लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार किया है, मुझे भरोसा है कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निश्चित रूप से उचित निर्णय लेंगे."

यह भी पढ़ें- JDU नेता अभिषेक झा लेंगे बड़ा सियासी फैसला? CM सम्राट से भी हुई बात

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Rahul Raj Jan Suraaj Banshidhar Brajwasi BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना पुस्तक मेले में उठेंगे Gen-Z के मुद्दे, पहली बार बनेगा यूथ पोडियम
पटना पुस्तक मेले में उठेंगे Gen-Z के मुद्दे, पहली बार बनेगा यूथ पोडियम
बिहार
बिहार के वैशाली में हाफ एनकाउंटर, लूटकांड के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली
बिहार के वैशाली में हाफ एनकाउंटर, लूटकांड के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली
बिहार
मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, गैस पाइपलाइन में धमाका, कई लोग घायल, एक की मौत
मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, गैस पाइपलाइन में धमाका, कई लोग घायल, एक की मौत
बिहार
लालू यादव से मिलीं सोनिया गांधी, RJD प्रमुख से क्या हुई बात?
लालू यादव से मिलीं सोनिया गांधी, RJD प्रमुख से क्या हुई बात?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: ट्रंप सरकार और संसद पर पड़ेगा असर? समझें क्यों है अहम
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: ट्रंप सरकार और संसद पर पड़ेगा असर? समझें क्यों है अहम
पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले शिअद की बढ़ी ताकत, सुखबीर बादल को मिला इस दल का साथ
पंजाब चुनाव से पहले शिअद की बढ़ी ताकत, सुखबीर बादल को मिला इस दल का साथ
इंडिया
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
क्रिकेट
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
बॉलीवुड
संजय गुप्ता की बेटी के आपत्तिजनक इशारे को मिलाप जवेरी ने किया डिफेंड, बोले- प्लीज उन्हें माफ कर दें और वो कंटेंट हटा दें
संजय गुप्ता की बेटी के आपत्तिजनक इशारे को मिलाप जवेरी ने किया डिफेंड, बोले- प्लीज उन्हें माफ कर दें और वो कंटेंट हटा दें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इन गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म, अब नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपये
यूपी में इन गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म, अब नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपये
हेल्थ
गाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल
गाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल
शिक्षा
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget