बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण एक बार फिर अपने निजी जीवन को लेकर विवादों में हैं. उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में बीते मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को आवेदन देकर उदित नारायण, उनके दो भाइयों और दूसरी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत में उन्होंने वैवाहिक धोखा, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न तथा षड्यंत्र का आरोप लगाया है.

रंजना झा का कहना है कि उनकी शादी 7 दिसंबर 1984 को पारंपरिक रीति-रिवाज से उदित नारायण के साथ हुई थी. शादी के कुछ समय बाद उदित नारायण अपने करियर के सिलसिले में मुंबई चले गए, जिसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई. रंजना के अनुसार, उन्हें मीडिया के माध्यम से उदित नारायण की दूसरी शादी की जानकारी मिली, जब उन्होंने इस बारे में सवाल उठाया तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया.

सहमति के बिना निकाल दिया गया गर्भाशय

शिकायत में रंजना झा ने वर्ष 1996 की एक घटना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें इलाज के बहाने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां बिना उनकी जानकारी और सहमति के उनका गर्भाशय निकाल दिया गया. उनका दावा है कि बाद में अन्य चिकित्सकीय परामर्श के दौरान उन्हें इस सर्जरी की जानकारी मिली. उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला.

उदित नारायण या परिवार से नहीं आई प्रतिक्रिया

61 वर्षीय रंजना झा ने यह भी कहा कि वह वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं. उनका आरोप है कि वर्षों तक आश्वासन मिलने के बावजूद उन्हें कोई ठोस सहायता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुनः महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल इस मामले में उदित नारायण या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

