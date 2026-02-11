हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारUdit Narayan News: सुपौल में उदित नारायण के खिलाफ महिला थाने में शिकायत, पहली पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

Udit Narayan News: सुपौल में उदित नारायण के खिलाफ महिला थाने में शिकायत, पहली पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

Udit Narayan Wife Complaint: उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने महिला थाने में आवेदन दिया है. दावा किया है कि उनकी सहमति के बिना उनका गर्भाशय निकालवाया गया है.

By : प्रियरंजन कुमार सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 11 Feb 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण एक बार फिर अपने निजी जीवन को लेकर विवादों में हैं. उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में बीते मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को आवेदन देकर उदित नारायण, उनके दो भाइयों और दूसरी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत में उन्होंने वैवाहिक धोखा, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न तथा षड्यंत्र का आरोप लगाया है.

रंजना झा का कहना है कि उनकी शादी 7 दिसंबर 1984 को पारंपरिक रीति-रिवाज से उदित नारायण के साथ हुई थी. शादी के कुछ समय बाद उदित नारायण अपने करियर के सिलसिले में मुंबई चले गए, जिसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई. रंजना के अनुसार, उन्हें मीडिया के माध्यम से उदित नारायण की दूसरी शादी की जानकारी मिली, जब उन्होंने इस बारे में सवाल उठाया तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया.

सहमति के बिना निकाल दिया गया गर्भाशय

शिकायत में रंजना झा ने वर्ष 1996 की एक घटना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें इलाज के बहाने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां बिना उनकी जानकारी और सहमति के उनका गर्भाशय निकाल दिया गया. उनका दावा है कि बाद में अन्य चिकित्सकीय परामर्श के दौरान उन्हें इस सर्जरी की जानकारी मिली. उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला.

उदित नारायण या परिवार से नहीं आई प्रतिक्रिया

61 वर्षीय रंजना झा ने यह भी कहा कि वह वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं. उनका आरोप है कि वर्षों तक आश्वासन मिलने के बावजूद उन्हें कोई ठोस सहायता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुनः महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल इस मामले में उदित नारायण या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें- Patna News: पटना में महिला एडवोकेट की लाश मिली, जला हुआ था शव, पति झारखंड तो बेंगलुरु में रहती है बेटी

Published at : 11 Feb 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Udit Narayan Supaul BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

UP Budget 2026: आज खुलेगा योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, किसका चमकेगा भाग्य? | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: मुर्शिदाबाद में दिखेगी बाबरी मस्जिद की झलक; आज से शुरू होगा निर्माण
Online Food से Ola-Uber तक: अब ऐसे Measure होगी आपकी महंगाई | Paisa Live
Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Subedaar Teaser Out: एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
सूबेदार का टीजर रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
फूड
Kefir vs Yogurt: दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget