सम्राट सरकार के लिए सिर दर्द बना राबड़ी आवास? RJD के ताजा बयान ने किया हैरान!

आरजेडी के नेताओं के बयान से लग रहा है कि राबड़ी देवी (Rabri Devi) 10 सर्कुलर आवास को छोड़ने के मूड में नहीं हैं. राबड़ी देवी ने खुद भी कहा है कि चाहे तो फोर्स बुला लें, वो आवास खाली नहीं करेंगी. इस बीच लगातार आरजेडी नेताओं की ओर से ऐसे-ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि सम्राट सरकार (Samrat Government) के लिए राबड़ी आवास सिर दर्द हो गया है. आरजेडी के नेता आलोक मेहता के ताजा बयान ने हैरान कर दिया है.

मंगलवार (02 जून, 2026) को आलोक मेहता से पत्रकारों ने ने सवाल किया कि मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि बंगला खाली नहीं करते हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए. सरकार कार्रवाई करेगी. इस पर जवाब में आलोक मेहता ने कहा, "ये सब राजनीतिक सवाल नहीं है. लेशी सिंह हो चाहें कोई हों इस तरह के बयानों के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं है."

'…पेनाल्टी लीजिए, रेंट लीजिए'

आरजेडी नेता ने आगे कहा कि वो पहले अपने गिरेबान में झांकें. सवाल उठाया कि जो लोग विधायक नहीं हैं वो लोग सरकारी बंगले में क्यों रह रहे हैं? मीडिया की ओर से सवाल दोहराया गया कि बंगला खाली करेंगे या नहीं? इस पर आलोक मेहता ने कहा, "खाली नहीं करते हैं तो आप जो पेनाल्टी होता है वो लीजिए… रेंट लीजिए... मार्केट रेट पर लीजिए."

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लेशी सिंह ने क्या कहा है?

इस पूरे मामले में भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह का कहना है कि नियम के तहत काम हो रहा है. उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि बिहार में बंगले पर राजनीति हो रही है. आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बंगला वापस लिया जाता है तो हम लोग गार्ड और बाकी जो भी चीज है वो सब भी लौटा देंगे. इस पर लेशी सिंह ने कहा, "ये उनकी निजी राय है, लेकिन सरकार नियम-कानून से चलती है. उन लोगों के लिए नियम-कानून मायने नहीं रखता है. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो 21 वर्षों तक नियम-कानून से सरकार चली. अभी भी एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नियम-प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है."

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