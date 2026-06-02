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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट सरकार के लिए सिर दर्द बना राबड़ी आवास? RJD के ताजा बयान ने किया हैरान!

सम्राट सरकार के लिए सिर दर्द बना राबड़ी आवास? RJD के ताजा बयान ने किया हैरान!

Rabri Devi Residence: आरजेडी नेता आलोक मेहता ने सवाल उठाया है कि जो लोग विधायक नहीं हैं वो लोग सरकारी बंगले में क्यों रह रहे हैं? पढ़िए बंगले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Jun 2026 03:15 PM (IST)
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आरजेडी के नेताओं के बयान से लग रहा है कि राबड़ी देवी (Rabri Devi) 10 सर्कुलर आवास को छोड़ने के मूड में नहीं हैं. राबड़ी देवी ने खुद भी कहा है कि चाहे तो फोर्स बुला लें, वो आवास खाली नहीं करेंगी. इस बीच लगातार आरजेडी नेताओं की ओर से ऐसे-ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि सम्राट सरकार (Samrat Government) के लिए राबड़ी आवास सिर दर्द हो गया है. आरजेडी के नेता आलोक मेहता के ताजा बयान ने हैरान कर दिया है.

मंगलवार (02 जून, 2026) को आलोक मेहता से पत्रकारों ने ने सवाल किया कि मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि बंगला खाली नहीं करते हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए. सरकार कार्रवाई करेगी. इस पर जवाब में आलोक मेहता ने कहा, "ये सब राजनीतिक सवाल नहीं है. लेशी सिंह हो चाहें कोई हों इस तरह के बयानों के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं है." 

'…पेनाल्टी लीजिए, रेंट लीजिए'

आरजेडी नेता ने आगे कहा कि वो पहले अपने गिरेबान में झांकें. सवाल उठाया कि जो लोग विधायक नहीं हैं वो लोग सरकारी बंगले में क्यों रह रहे हैं? मीडिया की ओर से सवाल दोहराया गया कि बंगला खाली करेंगे या नहीं? इस पर आलोक मेहता ने कहा, "खाली नहीं करते हैं तो आप जो पेनाल्टी होता है वो लीजिए… रेंट लीजिए... मार्केट रेट पर लीजिए."

यह भी पढ़ें- राबड़ी आवास को लेकर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'कुछ लोगों को लगता है…', बड़ा ऐलान भी किया

लेशी सिंह ने क्या कहा है?

इस पूरे मामले में भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह का कहना है कि नियम के तहत काम हो रहा है. उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि बिहार में बंगले पर राजनीति हो रही है. आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बंगला वापस लिया जाता है तो हम लोग गार्ड और बाकी जो भी चीज है वो सब भी लौटा देंगे. इस पर लेशी सिंह ने कहा, "ये उनकी निजी राय है, लेकिन सरकार नियम-कानून से चलती है. उन लोगों के लिए नियम-कानून मायने नहीं रखता है. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो 21 वर्षों तक नियम-कानून से सरकार चली. अभी भी एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नियम-प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है."

यह भी पढ़ें- पेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Rabri Devi Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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