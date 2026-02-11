Patna News: पटना में महिला एडवोकेट की लाश मिली, जला हुआ था शव, पति झारखंड तो बेंगलुरु में रहती है बेटी
Patna News: राजधानी पटना के राजेंद्र नगर इलाके का मामला है. यह मर्डर है या फिर आत्महत्या है इसका पता नहीं चला है. कदमकुआं थाने की पुलिस जांच में जुट गई है.
राजधानी पटना में एक महिला एडवोकेट की उसके घर से लाश मिली है. घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर रोड नंबर दो के समीप की है. सूचना मिलने के बाद बुधवार (11 फरवरी, 2026) की सुबह पुलिस पहुंची. शव आधा जला हुआ था. यह मर्डर है या आत्महत्या इसका पता नहीं चला है. जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा.
जांच के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम
महिला की पहचान एडवोकेट इंदिरा लक्ष्मी के रूप में की गई है. शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. मकान के बाहर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई.
मकान में रहते हैं कई किराएदार
बताया जा रहा है कि महिला की उम्र 65 साल के आसपास होगी. एडवोकेट डॉ. इंदिरा लक्ष्मी राजेंद्र नगर स्थित अपने मकान में अकेली रहती थीं. उनके पति अमरेंद्र कुमार फिलहाल झारखंड के रांची में रहते हैं. बेटी है जो बेंगलुरु में रहती है. मकान में कई किराएदार भी हैं. किराएदार की मानें तो सुबह में ही इन लोगों ने देखा कि इंदिरा लक्ष्मी की मौत हो गई है और शव जला हुआ है. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
रात में क्या हुआ जुटाई जा रही इसकी जानकारी
इस मामले में कदमकुआं थानाध्यक्ष जन्मेजय कुमार ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि एडवोकेट इंदिरा लक्ष्मी का अधजला शव घर में है. सूचना पर हम लोग गए. वह अकेले रहती थीं. रात में क्या घटना हुई है यह जानकारी लेने में हम लोग जुटे हैं. अभी मामला संदेहास्पद है. पूरी तरह इसे हत्या भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग जांच में जुटे हैं. उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है. पति और बेटी को सूचना दे दी गई है.
