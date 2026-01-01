हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar: मोतिहारी में भारत-नेपाल सीमा से SSB ने 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए को दबोचा, एक मददगार भी अरेस्ट

Bihar: मोतिहारी में भारत-नेपाल सीमा से SSB ने 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए को दबोचा, एक मददगार भी अरेस्ट

Bihar News: भारत-नेपाल सीमा से एसएसबी ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद कर रहे एक भारतीय युवक को गिरफ्तार किया है.

By : अरविंद कुमार, मोतिहारी | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 Jan 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

मोतिहारी में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 47वीं बटालियन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है. एसएसबी ने नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद कर रहे एक भारतीय युवक को गिरफ्तार किया है. इस घटना के बाद सीमा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं.

बुधवार (31 दिसंबर) को एसएसबी को सीमा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद जवानों ने तुरंत हरकत में आते हुए इलाके में घेराबंदी की. जांच के दौरान 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ और तलाशी में सामने आया कि इनमें से 3 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं, जबकि चौथा व्यक्ति भारतीय है, जो उन्हें सीमा पार कराने में मदद कर रहा था.

पासपोर्ट मिला, लेकिन वीजा नहीं

जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों के पास पासपोर्ट तो मौजूद था, लेकिन भारत आने के लिए कोई वैध वीजा नहीं था. आरोप है कि ये लोग नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे. वहीं, उनके साथ मौजूद भारतीय युवक के पास से आधार कार्ड बरामद किया गया है, जिससे उसकी पहचान पक्की हो सकी.

एसएसबी द्वारा पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एमडी ओल्यूर रहमान पिता बिलाल हुसैन, एमडी सोफाज पिता अब्दुल मुनाफ और एमडी फिरोज पिता मो. मुजामिल के रूप में हुई है.

इन तीनों की मदद कर रहा भारतीय युवक मो. सरफराज अंसारी पिता एजाज अंसारी बताया जा रहा है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र का निवासी है. शुरुआती जांच में सामने आया कि सरफराज ही इन लोगों को सीमा पार कराने और आगे ठिकाना दिलाने में मुख्य भूमिका निभा रहा था.

इस गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. आखिर ये बांग्लादेशी नागरिक भारत में क्यों आ रहे थे? उनका असली गंतव्य क्या था? क्या इनके लिए फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे? इन सभी बिंदुओं पर खुफिया एजेंसियां और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं. फिलहाल सुरक्षा कारणों से ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

मैत्री पुल पर पकड़े गए संदिग्ध

47वीं बटालियन एसएसबी के कमांडेंट संजय पांडेय ने फोन पर बताया कि इन सभी को मैत्री पुल पर रोजाना की जांच के दौरान संदेह के आधार पर रोका गया था. पूछताछ में संदेह गहराने पर टीम ने सभी को हिरासत में ले लिया. उन्होंने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें संबंधित हरैया थाना को सौंपने की तैयारी की जा रही है.

घटना के बाद भारत-नेपाल सीमा, खासकर रक्सौल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है. एसएसबी और अन्य एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि भविष्य में इस तरह की अवैध घुसपैठ की कोई कोशिश सफल न हो सके.

और पढ़ें
Published at : 01 Jan 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
India-Nepal Border SSB BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Astrology Predictions: Donald Trump के लिए कैसा रहेगा 2026? , सुनिए क्या बोलीं ज्योतिषाचार्य Y rakhi
Indore: दुषित पानी से उजड़ गए 7 परिवार..क्यों हंस रहे मौत के जिम्मेदार? | Kailash Vijayvargiya | BJP
New Year 2026: कड़ाके की ठंड में भी भक्तों का जोश देख आप भी हो जाएंगे हैरान! | Ayodhya | Ram lala
2026 का शंखनाद...रामलला के दरबार में गूंजा जय श्री राम! | Ayodhya | Ram lala | Ram Mandir |ABP News
New Year 2026: नये साल 2026 ने दी दस्तक...हर तरफ जश्न में डूबे लोग | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा ने लेडी लव रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
हेल्थ
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
यूटिलिटी
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
जनरल नॉलेज
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget