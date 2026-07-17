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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमृत्युंजय तिवारी का दावा- पार्टी में तेजस्वी की नहीं सुनी जा रही, BJP बोली- RJD में मचेगी भगदड़

मृत्युंजय तिवारी का दावा- पार्टी में तेजस्वी की नहीं सुनी जा रही, BJP बोली- RJD में मचेगी भगदड़

Mrityunjay Tiwari Resignation: मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सोचना होगा. दिशाहीन होकर काम नहीं चलता है. उन्हें बार-बार अपमानित करने की कोशिश की गई.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 12:30 PM (IST)
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आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने साफ कर दिया है कि वे बीजेपी में नहीं जाएंगे. साथ ही यह भी कहा कि वे अब आरजेडी में भी नहीं लौटेंगे. शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में मृत्युंजय तिवारी ने यह बात कही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि तेजस्वी यादव की पार्टी में नहीं सुनी जा रही है. 

मृत्युंजय तिवारी ने सलाह दी कि तेजस्वी यादव को सोचना होगा. दिशाहीन होकर काम नहीं चलता है. कुछ लोग खुद को इतना बड़ा नेता मानने लगे हैं कि तेजस्वी यादव की भी नहीं सुन रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरजेडी की दुर्गति हो रही है. मेरे इस्तीफे से हर कार्यकर्ता नाराज है.

'आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ'

आगे उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें बार-बार अपमानित करने की कोशिश की गई. उन्होंने तेजस्वी समेत कई वरिष्ठ नेताओं से शिकायत की थी. सबने आश्वासन दिया था कि मामला उठाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ. 

मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "साल 2014 में जब आरजेडी सबसे बुरी हालत में थी, तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने फोन कर पार्टी का प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी. ईमानदारी से यह जिम्मेदारी निभाई. मैंने हमेशा पार्टी नेताओं की बातों और विचारधारा को आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे अपमानित किया गया."

उन्होंने कहा कि एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पास आरजेडी से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. पार्टी के लिए अपना सबकुछ दे दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला.

यह भी पढ़ें- सोनम वांगचुक पर BJP नेता का बड़ा बयान, PM मोदी का जिक्र कर कहा- 'स्थिति बिगड़ी तो…'

बीजेपी ने भी किया आरजेडी पर हमला

इस पूरे मामले पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा, "बिहार के नेता विपक्ष, लालू जी के युवराज तेजस्वी कहां हैं? जंतर-मंतर की चिंता हो रही है पर अपनी पार्टी की कोई चिंता नहीं है. बाकीपुर में चुनाव है, अपने कार्यकर्ताओं तक की चिंता करने में तेजस्वी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बिहार की चिंता क्या करेंगे? तेजस्वी जी, बताना तो पड़ेगा, बार-बार आप बिहारी नहीं देश से बाहर जाते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं?

एबीपी न्यूज़ के इस सवाल पर कि क्या आरजेडी के विधायक-सांसद भागने वाले हैं? इस पर कहा कि आरजेडी खत्म होने वाली है. आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है. आरजेडी का भविष्य खत्म होने वाला है.

यह भी पढ़ें- बिहार में परिसीमन से पंचायत और वार्ड की संख्या बढ़ेगी, होल्डिंग टैक्स कितना लगेगा? जानें

Published at : 17 Jul 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Mrityunjay Tiwari BIHAR NEWS
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