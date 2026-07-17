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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट264 रन, 5 शतक और 364 छक्के… लॉर्ड्स में अगर रोहित ने कहा अलविदा, तो ये 3 रिकॉर्ड शायद कभी नहीं टूटेंगे

264 रन, 5 शतक और 364 छक्के… लॉर्ड्स में अगर रोहित ने कहा अलविदा, तो ये 3 रिकॉर्ड शायद कभी नहीं टूटेंगे

रोहित शर्मा का लॉड्स में खेले जाने वाला मुकाबला इंटरनेशनल क्रिकेट का आखिरी मुकाबला हो सकता है. आइए उनके कुछ ऐसे रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं जिन्हें तोड़ पाना आज भी नामुमकिन है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 17 Jul 2026 01:44 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल वनडे बल्लेबाज और क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर पर विराम लगने की अटकलें तेज हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो रोहित सिर्फ शानदार यादें ही नहीं, बल्कि वनडे क्रिकेट के कुछ ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ जाएंगे, जिन्हें तोड़ना आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद मुश्किल माना जाएगा.

वनडे में 264 रन… जो आज भी अटूट है

साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रोहित शर्मा ने 264 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया था. इस दौरान उन्होंने 33 चौके लगाए, जो वनडे की एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा चौके हैं. एक बल्लेबाज का अकेले 250 से ज्यादा रन बना देना आज भी अविश्वसनीय माना जाता है.

एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक

रोहित शर्मा ने 2019 वनडे वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी का ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे आज भी याद किया जाता है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में पांच शतक जड़कर एक ही विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया. इतने बड़े मंच पर इतनी निरंतरता आज तक कोई बल्लेबाज नहीं दिखा पाया है.

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वनडे के ‘सिक्सर किंग’

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस फॉर्मेट में 364 छक्के लगाए हैं. खास बात यह रही कि उन्होंने अफरीदी के मुकाबले कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की यही पहचान उन्हें वनडे इतिहास के सबसे खतरनाक ओपनरों में शामिल करती है.

यह भी पढ़ें- रिटायरमेंट नहीं 2027 का वर्ल्ड कप खेलें रोहित शर्मा, कोच दिनेश लाड ने क्या कुछ कहा पढ़िए

Published at : 17 Jul 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Oneday Series Rohit SHarma Oneday World Cup 2026
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