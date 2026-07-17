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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBankipur By-Election : कुल 25 उम्मीदवार मैदान में, सुरक्षा की खास तैयारी, DM-SSP ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी

Bankipur By-Election : कुल 25 उम्मीदवार मैदान में, सुरक्षा की खास तैयारी, DM-SSP ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी

Bankipur By-Poll: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है. इससे पहले ही चुनाव को लेकर तैयरियां तेज कर दी गई और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है. इससे पहले ही चुनाव को लेकर तैयरियां तेज कर दी गई हैं. इस सीट पर चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है. इसके साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. 

पटना जिलाधिकारी (DM) और सह निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) कार्तिकेय शर्मा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर प्रेस कांफ्रेंस की. कुंदन कुमार ने जानकारी दी कि उपचुनाव प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी मैदान में कुल 25 उम्मीदवार बचे हैं. 

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मैदान में कुल 25 उम्मीदवार

सह निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, "नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 40 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया था. नामांकन पत्रों की जांच के बाद 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं.  एक प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं." उन्होंने बताया कि कुल 3 लाख 79 हजार 616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. पुरुष मतदाता संख्या 2,00,060 हैं और महिला मतदाता की संख्या 1,79,533 और तृतीय लिंग 23  है. चुनाव के लिए क्षेत्र में कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.  चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. 

सुरक्षा को और पुख्ता करने की तैयारी

SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी. इसके अलावा कई जगहों पर विशेष चेकपोस्ट बनाए गए हैं. इन चेकपोस्टों पर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. अब तक की कार्रवाई में 12 लाख 83 हजार रुपये का कैश जब्त किया गया है. SSP ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 2 अवैध हथियार, 16 कारतूस, 2.785 लाख रुपये नकद, 2652 लीटर शराब और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है. 

सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की सुविधा, मोबाइल जमा करने की व्यवस्था और मतदाताओं की पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है. विभिन्न बूथों और क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर खास तैयारी की गई है. वोटरों को लूभाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही है. 

3 अगस्त को आयेंगे नतीजे

बता दें कि पटना जिले की इस हाई प्रोफाइल सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे. इस सीट पर उपचुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद हो रहा है. इस सीट से बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा कुमारी मैदान में है. इस सीट से बीजेपी और RJD के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है.

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Published at : 17 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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