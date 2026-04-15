सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?

सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) के मुख्यमंत्री बनने पर परिवार में खुशी का माहौल है. बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर पिता शकुनी चौधरी (Shakuni Choudhary) की प्रतिक्रिया आई है. शकुनी चौधरी ने कहा कि कभी-कभी ईश्वर की कृपा होती है. हमने पूरी लड़ाई लड़ी, लव-कुश बनाए, समता पार्टी बनाई, हम (HAM) पार्टी बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली. आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कृपा से सम्राट चौधरी आगे बढ़े.

पत्रकारों ने पूछा कि आपने कभी सोचा था कि सम्राट मुख्यमंत्री बनेंगे. इस पर शकुनी चौधरी ने कहा, "हर मेहनत रंग लाती है. जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा…"

…और किसने क्या कहा?

दिलीप जायसवाल: "बहुत अच्छा लग रहा है. आज सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई. जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का सपना देखा है, सम्राट चौधरी उनके मार्गदर्शन में बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाएंगे."

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बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद: "ये संतोष का क्षण है, खुशी का क्षण है. बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं. नीतीश कुमार ने जो 20 साल में काम की स्थापना की है वो मानक है उसको साथ लेते हुए आगे बढ़ाना है. बिहार बहुत आगे बढ़ेगा."

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह: "एनडीए की सरकार थी एनडीए की सरकार बनी है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है. नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का मन बनाया और उन्होंने एनडीए से मिलकर सम्राट चौधरी को नेता के रूप में चुना. नीतीश कुमार ने जो विकास का रोडमैप तैयार किया है, उसे आगे ले जाना, सामाजिक समरसता को आगे ले जाने का काम वे (सम्राट चौधरी) करेंगे..."

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