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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?

सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?

Bihar New Government: सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने कहा कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा. पढ़िए बेटे को मिली नई जिम्मेदारी पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Apr 2026 02:40 PM (IST)
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सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) के मुख्यमंत्री बनने पर परिवार में खुशी का माहौल है. बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर पिता शकुनी चौधरी (Shakuni Choudhary) की प्रतिक्रिया आई है. शकुनी चौधरी ने कहा कि कभी-कभी ईश्वर की कृपा होती है. हमने पूरी लड़ाई लड़ी, लव-कुश बनाए, समता पार्टी बनाई, हम (HAM) पार्टी बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली. आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कृपा से सम्राट चौधरी आगे बढ़े.

पत्रकारों ने पूछा कि आपने कभी सोचा था कि सम्राट मुख्यमंत्री बनेंगे. इस पर शकुनी चौधरी ने कहा, "हर मेहनत रंग लाती है. जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा…"

…और किसने क्या कहा?

दिलीप जायसवाल: "बहुत अच्छा लग रहा है. आज सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई. जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का सपना देखा है, सम्राट चौधरी उनके मार्गदर्शन में बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाएंगे."

यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दी बधाई, लिखी ये बात

बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद: "ये संतोष का क्षण है, खुशी का क्षण है. बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं. नीतीश कुमार ने जो 20 साल में काम की स्थापना की है वो मानक है उसको साथ लेते हुए आगे बढ़ाना है. बिहार बहुत आगे बढ़ेगा."

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह: "एनडीए की सरकार थी एनडीए की सरकार बनी है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है. नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का मन बनाया और उन्होंने एनडीए से मिलकर सम्राट चौधरी को नेता के रूप में चुना. नीतीश कुमार ने जो विकास का रोडमैप तैयार किया है, उसे आगे ले जाना, सामाजिक समरसता को आगे ले जाने का काम वे (सम्राट चौधरी) करेंगे..."

यह भी पढ़ें- Bihar New Government: डिप्टी CM का पद मिलने पर क्या बोले विजय चौधरी? 'भले आज नीतीश कुमार…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Apr 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Samrat Chaudhary BIHAR NEWS Shakuni Choudhary
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