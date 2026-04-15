मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दी बधाई, लिखी ये बात

सम्राट चौधरी ने बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को सीएम पद की शपथ ली. लोकभवन में बिहार के राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई. शपथ लेने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को बधाई दी है. नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है.

नीतीश कुमार ने लिखा, "आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा."

संजय झा ने भी सम्राट की दो शुभकामनाएं

आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।@samrat4bjp — Nitish Kumar (@NitishKumar) April 15, 2026

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी सम्राट चौधरी को मिली नई जिम्मेदारी पर शुभकामनाएं दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "बिहार के नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को शपथ ग्रहण की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."

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सम्राट के लिए संजय झा ने कहा कि आपके नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जनसेवा के नए आयाम स्थापित करेगा, ऐसी हम सभी को पूर्ण आशा और विश्वास है. नीतीश कुमार एवं एनडीए विधानमंडल ने जो भरोसा आप पर जताया है, आप उस पर खरे उतरेंगे और बिहार को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे. बिहार विकास के एक नए चरण में प्रवेश करेगा.

जेडीयू नेता ने कहा, "हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्य में विकास की गति तेज होगी, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, किसानों की स्थिति सुदृढ़ होगी और हर वर्ग का समुचित विकास सुनिश्चित होगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल कार्यकाल प्रदान करें, ताकि आप बिहार को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने संकल्प को पूर्ण कर सकें."

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