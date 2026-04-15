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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुख्यमंत्री की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दी बधाई, लिखी ये बात

मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दी बधाई, लिखी ये बात

Bihar New CM: मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी को हर तरफ से बधाई मिल रही है. नीतीश कुमार के अलावा संजय झा ने भी शुभकामना दी है. पढ़िए किसने क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Apr 2026 11:54 AM (IST)
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सम्राट चौधरी ने बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को सीएम पद की शपथ ली. लोकभवन में बिहार के राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई. शपथ लेने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को बधाई दी है. नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है.

नीतीश कुमार ने लिखा, "आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा."

संजय झा ने भी सम्राट की दो शुभकामनाएं

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी सम्राट चौधरी को मिली नई जिम्मेदारी पर शुभकामनाएं दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "बिहार के नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को शपथ ग्रहण की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."

यह भी पढ़ें- सम्राट चौधरी ने ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ, JDU से बने दो डिप्टी सीएम

सम्राट के लिए संजय झा ने कहा कि आपके नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जनसेवा के नए आयाम स्थापित करेगा, ऐसी हम सभी को पूर्ण आशा और विश्वास है. नीतीश कुमार एवं एनडीए विधानमंडल ने जो भरोसा आप पर जताया है, आप उस पर खरे उतरेंगे और बिहार को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे. बिहार विकास के एक नए चरण में प्रवेश करेगा.

जेडीयू नेता ने कहा, "हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्य में विकास की गति तेज होगी, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, किसानों की स्थिति सुदृढ़ होगी और हर वर्ग का समुचित विकास सुनिश्चित होगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल कार्यकाल प्रदान करें, ताकि आप बिहार को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने संकल्प को पूर्ण कर सकें."

यह भी पढ़ें- 'नीतीश ने CM पद छोड़कर किया त्याग, 7 निश्चय पार्ट-3 पर चले सरकार', JDU नेता नीरज कुमार हुए भावुक

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Apr 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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