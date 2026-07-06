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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: RJD उम्मीदवार रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, 'प्रशांत किशोर की पार्टी तो…'

बांकीपुर उपचुनाव: RJD उम्मीदवार रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, 'प्रशांत किशोर की पार्टी तो…'

Bankipur By-Election: उम्मीदवार बनाए जाने पर रेखा गुप्ता ने पार्टी को धन्यवाद दिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार भी बांकीपुर की जनता मुझे अपना समर्थन देगी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Jul 2026 08:36 PM (IST)
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बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सोमवार (06 जुलाई, 2026) को रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित किया. पार्टी की ओर से नाम की घोषणा के साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया कि आरजेडी नीत महागठबंधन इस सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का समर्थन कर सकता है. इस बीच आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी बड़ा बयान दिया है.

बांकीपुर से विपक्ष की उम्मीदवार रेखा कुमारी ने कहा, "RJD ने मुझपर दोबारा विश्वास जताया है इसके लिए मैं उनका बहुत आभार करती हूं... पिछली बार भी बांकीपुर की जनता ने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया था, इस बार भी बांकीपुर की जनता मुझे अपना समर्थन देगी."

प्रशांत किशोर को लेकर कहा- कोई चुनौती नहीं

रेखा गुप्ता ने आगे कहा, "मैं महागठबंधन की ओर से इस सीट पर लड़ रही हूं, कांग्रेस हो या महागठबंधन के जितने घटक दल, हम सभी एक हैं और हमारी जीत होगी. वे (नितिन नवीन) यहां नहीं हैं और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो उनकी पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, कोई चुनौती नहीं है."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार

मांझी बोले- दो-तिहाई बहुमत से जीतेगा एनडीए

एनडीए गठबंधन में शामिल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांकीपुर उपचुनाव पर कहा, "एनडीए का उम्मीदवार बांकीपुर उपचुनाव दो-तिहाई बहुमत से जीतेगा. यहां नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी ने इतना उल्लेखनीय काम किया है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. विपक्ष से जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, उसका पूरी तरह सफाया हो जाएगा." 

बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में जो काम हो रहा है जनता उसपर मुहर लगाएगी और निश्चित तौर पर बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Jul 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Bankipur PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS REKHA GUPTA Bankipur By-Election
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