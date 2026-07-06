बांकीपुर उपचुनाव: RJD उम्मीदवार रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, 'प्रशांत किशोर की पार्टी तो…'

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सोमवार (06 जुलाई, 2026) को रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित किया. पार्टी की ओर से नाम की घोषणा के साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया कि आरजेडी नीत महागठबंधन इस सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का समर्थन कर सकता है. इस बीच आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी बड़ा बयान दिया है.

बांकीपुर से विपक्ष की उम्मीदवार रेखा कुमारी ने कहा, "RJD ने मुझपर दोबारा विश्वास जताया है इसके लिए मैं उनका बहुत आभार करती हूं... पिछली बार भी बांकीपुर की जनता ने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया था, इस बार भी बांकीपुर की जनता मुझे अपना समर्थन देगी."

प्रशांत किशोर को लेकर कहा- कोई चुनौती नहीं

रेखा गुप्ता ने आगे कहा, "मैं महागठबंधन की ओर से इस सीट पर लड़ रही हूं, कांग्रेस हो या महागठबंधन के जितने घटक दल, हम सभी एक हैं और हमारी जीत होगी. वे (नितिन नवीन) यहां नहीं हैं और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो उनकी पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, कोई चुनौती नहीं है."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार

मांझी बोले- दो-तिहाई बहुमत से जीतेगा एनडीए

एनडीए गठबंधन में शामिल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांकीपुर उपचुनाव पर कहा, "एनडीए का उम्मीदवार बांकीपुर उपचुनाव दो-तिहाई बहुमत से जीतेगा. यहां नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी ने इतना उल्लेखनीय काम किया है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. विपक्ष से जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, उसका पूरी तरह सफाया हो जाएगा."

बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में जो काम हो रहा है जनता उसपर मुहर लगाएगी और निश्चित तौर पर बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'