बिहार: डिप्टी CM का पद मिलने पर क्या बोले विजय चौधरी? 'भले आज नीतीश कुमार…'

बिहार में नई सरकार बन गई है. बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को लोकभवन में सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली तो वहीं जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली. राज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलाई. नई जिम्मेदारी मिलने पर विजय कुमार चौधरी की प्रतिक्रिया आई है.

शपथ लेने से पहले मीडिया से बातचीत में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा, "इस जिम्मेदारी के लिए हम अपने नेता नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. नीतीश कुमार के विश्वास के कारण ही आज ये पद मिल रहा है. जैसे नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम लोगों ने ईमानदारी से बिहार की सेवा की… भले आज नीतीश कुमार उस पद पर नहीं हैं लेकिन हमारे नेता वही हैं.

#WATCH Patna, Bihar: JDU leader Vijay Kumar Choudhary to take oath as Deputy CM of Bihar today



He says, "For this responsibility, I express gratitude to our leader because whatever post we are going to get today, it is only because of the trust of Nitish Kumar Kumar...We will… pic.twitter.com/xJSxXutxiv — ANI (@ANI) April 15, 2026

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'ईमानदारी से करते रहेंगे बिहार की सेवा'

विजय चौधरी ने कहा कि हम लोग उन्हीं (नीतीश) के बताए रास्ते पर चल रहे हैं. पूर्व की तरह ही बिहार की ईमानदारी से सेवा करते रहेंगे. एक सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा कि नीतीश कुमार की लकीर इतनी जबरदस्त है कि कोई दूसरा नहीं हो सकता है. नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हमलोग कोशिश करेंगे कि उनकी (नीतीश कुमार) लकीर के हिसाब से चलें. क्योंकि उन्होंने तो ऐसी लकीर खींची है कि वो अद्वितीय है.

विजय चौधरी ने एक सवाल के जवाब में आगे कहा, "जिम्मेदारी छोटी हो, बड़ी हो, चुनौती तो होती ही है. हम लोग जब ईमानदारी से प्रयास करते हैं… पीछे का इतिहास है कि हम लोगों ने अपने नेता के साथ मिलकर बिहार के लिए अच्छा काम किया है. वही कोशिश हमारी आगे भी होगी."

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