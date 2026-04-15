बिहार: डिप्टी CM का पद मिलने पर क्या बोले विजय चौधरी? 'भले आज नीतीश कुमार…'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar New Government: डिप्टी CM का पद मिलने पर क्या बोले विजय चौधरी? 'भले आज नीतीश कुमार…'

Bihar New Government: डिप्टी CM का पद मिलने पर क्या बोले विजय चौधरी? 'भले आज नीतीश कुमार…'

Bihar New CM: जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर चल रहे हैं. पूर्व की तरह ही बिहार की ईमानदारी से सेवा करते रहेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Apr 2026 11:10 AM (IST)
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बिहार में नई सरकार बन गई है. बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को लोकभवन में सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली तो वहीं जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली. राज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलाई. नई जिम्मेदारी मिलने पर विजय कुमार चौधरी की प्रतिक्रिया आई है.

शपथ लेने से पहले मीडिया से बातचीत में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा, "इस जिम्मेदारी के लिए हम अपने नेता नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. नीतीश कुमार के विश्वास के कारण ही आज ये पद मिल रहा है. जैसे नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम लोगों ने ईमानदारी से बिहार की सेवा की… भले आज नीतीश कुमार उस पद पर नहीं हैं लेकिन हमारे नेता वही हैं. 

यह भी पढ़ें- 'अगर लालू यादव ने जेल...', सम्राट चौधरी का अपने राजनीतिक करियर पर चौंकाने वाला खुलासा

'ईमानदारी से करते रहेंगे बिहार की सेवा'

विजय चौधरी ने कहा कि हम लोग उन्हीं (नीतीश) के बताए रास्ते पर चल रहे हैं. पूर्व की तरह ही बिहार की ईमानदारी से सेवा करते रहेंगे. एक सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा कि नीतीश कुमार की लकीर इतनी जबरदस्त है कि कोई दूसरा नहीं हो सकता है. नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हमलोग कोशिश करेंगे कि उनकी (नीतीश कुमार) लकीर के हिसाब से चलें. क्योंकि उन्होंने तो ऐसी लकीर खींची है कि वो अद्वितीय है. 

विजय चौधरी ने एक सवाल के जवाब में आगे कहा, "जिम्मेदारी छोटी हो, बड़ी हो, चुनौती तो होती ही है. हम लोग जब ईमानदारी से प्रयास करते हैं… पीछे का इतिहास है कि हम लोगों ने अपने नेता के साथ मिलकर बिहार के लिए अच्छा काम किया है. वही कोशिश हमारी आगे भी होगी."

यह भी पढ़ें- बिहार में शपथ ग्रहण से पहले सामने आई संभावित मंत्रियों की लिस्ट, BJP-जदयू से इनका है नाम

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Apr 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Vijay Kumar Choudhary BIHAR NEWS
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