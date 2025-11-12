हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSaran Experts Exit Poll 2025: सारण की सबसे सबसे हॉट सीट बनी छपरा, खेसारी लाल पास हुए या फेल, जानें- यहां?

Saran Experts Exit Poll 2025: सारण की सबसे सबसे हॉट सीट बनी छपरा, खेसारी लाल पास हुए या फेल, जानें- यहां?

Bihar Saran Experts Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सारण जिले की 10 सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को बढ़त मिली है.

By : आशुतोष नाथ | Updated at : 12 Nov 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सारण जिले की 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और अब सबकी नजरें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल के मुताबिक, जेडीयू को 2, बीजेपी को 4, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती है. जबकि 2 सीटों पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है.

छपरा बनी सबसे हॉट सीट

पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रभात किरण हिमांशु के अनुसार, इस बार छपरा विधानसभा सीट पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यहां राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए की ओर से भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी मैदान में हैं.

शहर के वोटर हमेशा से निर्णायक रहे हैं, और मतदान के दिन शहरी बूथों पर भारी भीड़ देखने को मिली. हालांकि भाजपा की पूर्व मेयर राखी गुप्ता के निर्दलीय रूप से मैदान में उतरने से एनडीए के वोटों में बंटवारा हो सकता है.

हिमांशु का कहना है कि छपरा में मुकाबला बेहद दिलचस्प है. खेसारी लाल की स्टार पावर और एनडीए के मजबूत संगठन में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है.

सारण की 10 सीटों का पार्टीवार बंटवारा -

- एनडीए: 6 सीटें  
- महागठबंधन: 2 सीटें  
- कड़ा मुकाबला: 2 सीटें  

मांझी में ‘सिंह बनाम यादव’ की जंग

पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रभात किरण हिमांशु बताते हैं कि मांझी विधानसभा सीट पर इस बार जेडीयू के रणधीर सिंह, जो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, चुनावी मैदान में हैं. उनका मुकाबला सीपीआईएम के सत्येंद्र यादव से है. लेकिन भाजपा के बागी राणा प्रताप सिंह के निर्दलीय उतरने से यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोलखेस

परसा में करिश्मा राय ने बदले समीकरण

छपरा के वरिष्ठ पत्रकार बिपिन बिहारी श्रीवास्तव बताते हैं कि परसा विधानसभा सीट भी इस बार हॉट सीट बन चुकी है. यहां आरजेडी ने तेज प्रताप यादव की साली डॉ. करिश्मा राय को टिकट दिया है, जबकि निवर्तमान विधायक छोटेलाल राय ने पार्टी बदलकर जेडीयू से चुनाव लड़ा है.

बिपिन बिहारी के अनुसार, छोटेलाल राय के दल बदलने के बाद जनता में संशय की स्थिति है. करिश्मा राय युवा हैं, शिक्षित हैं और स्थानीय मतदाताओं में उन्हें लेकर उत्साह दिख रहा है.

अमनौर में आईटी मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर

पत्रकार बिपिन बिहारी श्रीवास्तव के मुताबिक, अमनौर सीट पर बिहार सरकार के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू (भाजपा) और राजद के जिलाध्यक्ष सुनील राय के बीच सीधा मुकाबला है. मंटू के पक्ष में संगठन की मजबूती और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि काम कर सकती है, लेकिन मुकाबला कड़ा है.

उधर बनियापुर में भी इस बार साख की लड़ाई लड़ी जा रही है. यहां भी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के अनुज केदारनाथ सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े हैं. जिन्हें पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह की पत्नी चांदनी देवी से टक्कर मिली है.

जबकि तरैया से इस बार राजद ने शैलेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा हैं तो एनडीए ने निवर्तमान विधायक जनक सिंह पर ही अपना दाव लगाया हैं, दोनों प्रत्याशी राजपूत समाज से आते हैं और दोनों अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं.

महिला वोटर बनी फैक्टर

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार सारण में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक हो गई है. उन्होंने बताया कि महिला वोटरों पर नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है. उनके कार्यक्रमों का असर इस बार साफ दिखा. इसलिए एनडीए प्रत्याशियों को महिला वोटों का बड़ा लाभ मिल सकता है.

रंजन के अनुसार, सारण की 10 सीटों में से 6 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि बाकी 4 सीटों पर महागठबंधन मजबूत है.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 02:35 PM (IST)
Tags :
Bihar Exit Poll Exit Poll Exit Poll Live Saran Election Result Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Exit Poll 2025 Bihar Election Result 2025 ABP Experts Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: क्या पुलिस की पोस्ट ने किया आरोपी उमर को पैनिक?, देखिए पूरी रिपोर्ट
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में 12 में से 8 शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपा गया
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर J&K पुलिस से पूछे गए 5 चौंकाने वाले सवाल! | Red Fort Bomb Blast Case
Delhi Red Fort Blast: शाहीन के Maharashtra कनेक्शन की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी- सूत्र | Breaking
Delhi Red Fort Blast: मिल गए सबूत, बेनकाब आतंक की 'D कंपनी' ! | Terror Alert | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Fatty Liver Disease Symptoms: आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
जनरल नॉलेज
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget