वोट चोरी के आरोपों पर BJP का पलटवार, संजय सरावगी ने SIR पर कही बड़ी बात

विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने SIR को लेकर सफाई दी है. एस. जयशंकर, पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व सीबीआई निदेशक को नोटिस भेजे जाने के सवाल पर सरावगी ने कहा कि SIR के तहत सभी लोगों को एक समान प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने का मतलब मतदाता सूची से नाम कटना नहीं है.

संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बीजेपी SIR के जरिए वोट चोरी कर रही है और विपक्ष से जुड़े लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, अब यह स्पष्ट है कि SIR की प्रक्रिया में बड़े पदों पर रह चुके लोगों को भी नोटिस मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि प्रक्रिया सभी के लिए समान है.

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‘नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं’

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि SIR का नोटिस मिलने का अर्थ मतदाता सूची से नाम हटाया जाना नहीं है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उन्हें अपने दस्तावेज और आपत्तियां पेश करने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद ही संबंधित मामलों पर निर्णय होगा.

आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय

सरावगी के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद संबंधित लोगों को करीब 30 दिन तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने और आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने का समय मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस अवधि के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का जवाब

विपक्ष की ओर से SIR को लेकर वोट काटने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे आरोप लगाए जाते रहे हैं. इसके जवाब में सरावगी ने कहा कि SIR में किसी एक वर्ग या राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को अलग से निशाना नहीं बनाया जा रहा है. उन्होंने दोहराया कि प्रक्रिया के तहत सभी संबंधित लोगों को समान रूप से नोटिस भेजे जा रहे हैं और नोटिस को नाम कटने से जोड़ना सही नहीं है.

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