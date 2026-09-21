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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारवोट चोरी के आरोपों पर BJP का पलटवार, संजय सरावगी ने SIR पर कही बड़ी बात

वोट चोरी के आरोपों पर BJP का पलटवार, संजय सरावगी ने SIR पर कही बड़ी बात

SIR नोटिस को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नोटिस मिलना नाम कटना नहीं है. उन्होंने दावा किया कि सभी को समान प्रक्रिया के तहत 30 दिन तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 21 Sep 2026 11:38 AM (IST)
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विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने SIR को लेकर सफाई दी है. एस. जयशंकर, पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व सीबीआई निदेशक को नोटिस भेजे जाने के सवाल पर सरावगी ने कहा कि SIR के तहत सभी लोगों को एक समान प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने का मतलब मतदाता सूची से नाम कटना नहीं है.

संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बीजेपी SIR के जरिए वोट चोरी कर रही है और विपक्ष से जुड़े लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, अब यह स्पष्ट है कि SIR की प्रक्रिया में बड़े पदों पर रह चुके लोगों को भी नोटिस मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि प्रक्रिया सभी के लिए समान है.

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‘नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं’

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि SIR का नोटिस मिलने का अर्थ मतदाता सूची से नाम हटाया जाना नहीं है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उन्हें अपने दस्तावेज और आपत्तियां पेश करने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद ही संबंधित मामलों पर निर्णय होगा.

आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय

सरावगी के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद संबंधित लोगों को करीब 30 दिन तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने और आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने का समय मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस अवधि के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का जवाब

विपक्ष की ओर से SIR को लेकर वोट काटने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे आरोप लगाए जाते रहे हैं. इसके जवाब में सरावगी ने कहा कि SIR में किसी एक वर्ग या राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को अलग से निशाना नहीं बनाया जा रहा है. उन्होंने दोहराया कि प्रक्रिया के तहत सभी संबंधित लोगों को समान रूप से नोटिस भेजे जा रहे हैं और नोटिस को नाम कटने से जोड़ना सही नहीं है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 21 Sep 2026 11:38 AM (IST)
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