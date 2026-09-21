जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
जमुई के जंगल में कपल से कथित बदसलूकी और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है. एसपी विश्वजीत दयाल ने पीड़ितों से बात और आरोपियों की पहचान की पुष्टि की.
बिहार के जमुई में जंगल क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोगों की भीड़ एक युवक-युवती को घेरकर उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करती नजर आ रही है. इंसानियत को शर्मासार करने वाला वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है.
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ ग्रामीण जंगल के इलाके में एक युवक और युवती को घेरकर खड़े हैं. इस दौरान भीड़ की ओर से दोनों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट की जा रही है. वीडियो में युवती के साथ भी बदसलूकी होती दिखाई दे रही है. हालांकि, घटना की पूरी परिस्थितियों और वीडियो की तारीख की पुष्टि अभी नहीं हुई है.
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पुलिस ने शुरू की वीडियो की जांच
जमुई पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पीड़ितों से पुलिस ने की बात
जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत में घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि सोमवार (21 सितंबर 2026) सुबह वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए. एसपी के मुताबिक, पुलिस ने पीड़ितों से भी बात की है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
पहचान के बाद होगी कानूनी कार्रवाई
एसपी ने कहा कि वीडियो में कुछ लोगों की भीड़ एक कपल को परेशान करती और युवती के साथ बदतमीजी करती दिखाई दे रही है. पुलिस घटना की जानकारी जुटाने के साथ वीडियो में नजर आ रहे लोगों की पहचान कर रही है. पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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