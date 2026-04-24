'नीतीश कुमार की इच्छा से…', CM पद को लेकर सम्राट चौधरी का सदन में बड़ा खुलासा

विशेष सत्र के दौरान शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की. सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को न कोई कभी राजनीति से हटा सकता है न दिल से हटा सकता है. नीतीश कुमार इच्छाशक्ति वाले नेता हैं.

सम्राट चौधरी ने कहा, "हम लोग सोचते थे कि ये कैसे निर्णय ले रहे हैं, मैं सरकार में दूसरे नंबर पर था… पार्टी ने हमको नहीं कहा था कि हम सीएम होंगे, जब निर्णय लिया तब पता चला. नीतीश कुमार जब कहते थे कि आप लोग को बिहार संभालना है तो आश्चर्य लगता था कि जो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है… लगभग 50 साल से राजनीति में हैं… जब वे लास्ट कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे और कहा कि इस्तीफा देने जा रहे हैं तो सबको लगा ये क्या हो रहा है? लेकिन ये नीतीश कुमार की इच्छाशक्ति है कि सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है."