CM सम्राट चौधरी ने सदन में हासिल किया विश्वासमत, गूंजा जय श्रीराम का नारा

बिहार की नई सरकार के गठन को करीब 10 दिन हो गए हैं. आज (शुक्रवार) सदन में सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने बहुमत साबित किया. ध्वनिमत से विश्वासमत हासिल किया. विपक्ष ने मत विभाजन यानी वोटिंग की मांग नहीं रखी. इस दौरान सदन में एनडीए के विधायक जय श्रीराम का नारा लगाते नजर आए.

सम्राट चौधरी ने इस मौके पर एनडीए सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की. कहा कि 680 करोड़ की राशि से सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनाया जाएगा. अब जो रोड हादसे होंगे उसमें इंश्योरेंस का पैसा भी 4,00,000 मिलेगा और सरकार भी अपने स्तर से 4,00,000 देगी.

सम्राट चौधरी ने कहा, "कई सेक्टर हैं जिसमें काम करने की जरूरत है, ब्लॉक में मॉडल स्कूल स्थापित करना है, जिला स्कूल को भी व्यवस्थित करना है."

उन्होंने कहा, "मैं किसी अधिकारी के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन यह व्यवस्था जरूर बनानी है कि ऑफिसर और मंत्री अपने बच्चों को स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें."

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सम्राट ने की स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर व्यवस्था बनाने की बात

दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था करनी है यदि जिले में किसकी को इलाज की जरूरत पड़े तो वह दो-तीन दिनों तक रहकर इलाज कराए. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पर भी चर्चा की. कहा कि सभी प्रखंडों में एक-एक डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे. 208 डिग्री कॉलेज को बिहार सरकार ने बना लिया है. जल्द ही सभी डिग्री कॉलेज को एक साथ चालू किया जाएगा.

सीएम ने कहा कि बिहार में लगातार एयरपोर्ट का काम चल रहा है. किशनगंज में भी एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही है. पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया है. फारबिसगंज और सहरसा में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही है. बीरपुर एयरपोर्ट के लिए टेंडर निकल गया. दरभंगा में एयरपोर्ट बनकर तैयार है और चालू है.

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