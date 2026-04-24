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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सम्राट चौधरी के CM बनने से RSS के लोग संतुष्ट नहीं', तेजस्वी यादव का सदन में बड़ा बयान

'सम्राट चौधरी के CM बनने से RSS के लोग संतुष्ट नहीं', तेजस्वी यादव का सदन में बड़ा बयान

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Apr 2026 11:16 AM (IST)
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बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार पर जमकर हमला किया. तेजस्वी यादवने कहा कि भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बना है, लेकिन आरएसएस के लोग संतुष्ट नहीं हैं. जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, जैसे गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, चाहे विजय सिन्हा, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने हैं. 

तेजस्वी यादव ने कहा, "आज इस दिन की जरूरत ही नहीं पड़ती कि एक दिन का विशेष सत्र रखा जाए, अगर बीजेपी कह देती कि उनका सीएम होगा. चुनाव के समय हम लोगों ने देखा कि जेडीयू की ओर से नारा लगाया जा रहा था 2025 से 30 फिर से नीतीश… हम लोग जानते थे कि बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे. बीजेपी ने तो नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया."

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Apr 2026 11:16 AM (IST)
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