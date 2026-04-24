'सम्राट चौधरी के CM बनने से RSS के लोग संतुष्ट नहीं', तेजस्वी यादव का सदन में बड़ा बयान
बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार पर जमकर हमला किया. तेजस्वी यादवने कहा कि भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बना है, लेकिन आरएसएस के लोग संतुष्ट नहीं हैं. जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, जैसे गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, चाहे विजय सिन्हा, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने हैं.
तेजस्वी यादव ने कहा, "आज इस दिन की जरूरत ही नहीं पड़ती कि एक दिन का विशेष सत्र रखा जाए, अगर बीजेपी कह देती कि उनका सीएम होगा. चुनाव के समय हम लोगों ने देखा कि जेडीयू की ओर से नारा लगाया जा रहा था 2025 से 30 फिर से नीतीश… हम लोग जानते थे कि बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे. बीजेपी ने तो नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया."(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL