हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSaharsa Experts Exit Poll 2025: सहरसा में चार सीटों पर बराबरी की टक्कर, एनडीए और महागठबंधन दोनों में बढ़त की जंग

Saharsa Experts Exit Poll 2025: सहरसा में चार सीटों पर बराबरी की टक्कर, एनडीए और महागठबंधन दोनों में बढ़त की जंग

Bihar Exit Poll 2025: सहरसा की चार विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है. दो सीटों पर बढ़त स्पष्ट, जबकि दो पर नतीजे रोमांचक रहेंगे. जनता ने संतुलित वोट किया.

By : मुकेश कुमार सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

सहरसा जिले की चार विधानसभा सीटों सहरसा, महिषी, सोनवर्षा और सिमरी बख्तियारपुर में इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. एबीपी लाइव एक्सपर्ट्स एग्जिट पोल 2025 के अनुसार यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है.

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सहरसा जिले की चारों सीटों में मतदाताओं ने स्पष्ट रुझान नहीं दिया है. दो सीटों पर साफ झुकाव दिख रहा है, जबकि दो पर बेहद करीबी मुकाबला है. यह तय है कि परिणाम आने तक सहरसा की सियासत में सस्पेंस बना रहेगा.

सहरसा की सभी सीटों पर बेहद करीबी मुकाबला

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एग्जिट पोल के शुरुआती रुझानों के मुताबिक जिले की चार सीटों में एनडीए को एक और महागठबंधन को एक सीट मिलती दिख रही है, जबकि दो सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी है. वरिष्ठ पत्रकारों के विश्लेषण से यह साफ हो रहा है कि सहरसा में मतदाता इस बार जातीय समीकरणों से ज्यादा स्थानीय मुद्दों और विकास पर वोट कर रहे हैं.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

वरिष्ठ पत्रकार नवीन निशांत का कहना है कि सहरसा की चारों सीटों पर इस बार एनडीए को नुकसान हो सकता है. उन्होंने अनुमान जताया कि एनडीए को दो सीटों का नुकसान और महागठबंधन को दो सीटों का फायदा मिल सकता है. उनका मानना है कि जनता ने इस बार संतुलित फैसला देने का मन बनाया है.

सहरसा और महिषी सीट पर महागठबंधन को मिलती दिख रही बढ़त

वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरज सिंह के अनुसार सहरसा और महिषी सीट पर महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि सोनवर्षा और सिमरी बख्तियारपुर में एनडीए की स्थिति मजबूत है. उनका कहना है कि सहरसा में महिलाओं और युवा वोटरों ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई है, जिससे कुछ सीटों पर मुकाबला और कड़ा हो गया है.

महागठबंधन को केवल महिषी सीट पर मिल सकता है लाभ

वरिष्ठ पत्रकार कुंदन सिंह की राय इससे थोड़ी अलग है. उनका कहना है कि सहरसा जिले की चार में से तीन सीटों सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा और सोनवर्षा पर एनडीए की जीत तय लग रही है, जबकि महागठबंधन को केवल महिषी सीट पर लाभ मिल सकता है. उन्होंने दावा किया कि अंततः सरकार एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि एनडीए के पक्ष में ग्रामीण इलाकों में भारी मतदान हुआ है.

ये भी पढ़िए-  बिहार: किस गठबंधन को कितनी सीट दे रहा Chat Gpt, Perplexity और grok? सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जवाब gemini ai का

Published at : 12 Nov 2025 11:21 AM (IST)
Tags :
Exit Poll BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll Saharsa Exit Poll
Embed widget