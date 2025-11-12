बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल्स का दौर जारी है. 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के बाद विभिन्न एग्जिट पोल्स आए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत के आसार जताए. कुछ एक एग्जिट पोल्स ने राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी बहुमत दिखाया.

अब आइए हम आपको बताते हैं कि आज के दौर में लगभग हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके एआई टूल्स का एग्जिट पोल क्या है. इसके लिए हमने चैट जीपीटी, जेमीनी एआई, परप्लेक्सिटी और ग्रोक से एक सिंपल सवाल पूछा कि - bihar elections पर तुम्हारा क्या एग्जिट पोल है? तुम्हारी अपनी क्या राय है? तुम कितनी सीट दोगे?

चैट जीपीटी ने क्या कहा ?

उपरोक्त सवाल के जवाब में एआई टूल चैट जीपीटी ने कहा कि बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में मेरी ओर से

NDA: 140-160 सीटें

महागठबंधन: लगभग 80-100 सीटें

अन्य गठबंधनों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 10-20 सीटें मिल सकती हैं