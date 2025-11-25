राबड़ी देवी को मिला आवास खाली करने का नोटिस, रोहिणी आचार्य बोलीं- 'कम से कम लालू जी…'

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करना होगा. इसको लेकर बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को नोटिस जारी किया है. हालांकि उन्हें दूसरा सरकारी आवास मिला है. उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास दिया गया है. इस पर अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है.

रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट में भवन निर्माण विभाग के नोटिस को शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, "सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते."

(नीचे आवास संख्या-39 का वीडियो देखिए)

आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कहा?

आवास खाली करने वाले नोटिस पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. एबीपी न्यूज़ से पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, "राबड़ी देवी इस आवास में दो दशक से रह रही हैं. एक नोटिस तैर रहा है कि आपको 39 नंबर बंगला आवंटित किया गया है, ऐसी परंपरा नहीं रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित बंगले को खाली कराया जाए. राजनीति की सुचिता अब भंग हो गई है."

'हम कोर्ट क्यों जाएंगे...'

आगे कहा, "भारतीय जनता पार्टी का दखल अब एक अणे मार्ग (सीएम हाउस) में ज्यादा हो गया है. बीजेपी की पार्टनर जेडीयू डरी हुई है. जो भी फैसला बीजेपी कर रही है उसमें वह मना नहीं कर रही." एक सवाल पर कहा कि हम कोर्ट क्यों जाएंगे? बीजेपी ने अगर ठान लिया है कि उन्हें ऐसा करना है तो करें.

