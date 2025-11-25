हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान के मंत्री संजय सिंह का अंदाज देखिए! पदभार से पहले पूजा-पाठ कराया, कहा- 'मेरे जीवन का…'

चिराग पासवान के मंत्री संजय सिंह का अंदाज देखिए! पदभार से पहले पूजा-पाठ कराया, कहा- 'मेरे जीवन का…'

Bihar Politics: संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. संजय सिंह ने कहा कि आगे नया काम करना है और पहले से जो काम चल रहा है उसको पूरा करना है, यह मेरी जिम्मेदारी होगी.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों ने अपना विभाग संभालना शुरू कर दिया है. आज (मंगलवार) चिराग पासवान की पार्टी (एलजेपी रामविलास) के कोटे के मंत्री संजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया. उन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

इस मौके पर मंत्री संजय सिंह का अलग अंदाज दिखा. ब्राह्मण द्वारा पूरे मंत्रोच्चारण और विधि-विधान के साथ कुर्सी के पास पूजा-अर्चना की गई. मंत्री संजय सिंह ने नारियल फोड़ा. इसके बाद वे कुर्सी पर बैठे. पदभार ग्रहण करने के ऐतिहासिक क्षण में उनका परिवार भी साथ दिखा. मौके पर उनकी पत्नी और बेटे भी थे.

'मुझे जो विभाग मिला है वह…'

मंत्री संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है. अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं. मुझे जो विभाग मिला है वह काफी महत्वपूर्ण विभाग है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट 'नल जल योजना' हमारे विभाग में आता है. कोशिश होगी कि अपने विभाग में चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था रखें. आगे नया काम करना है और पहले से जो चल रहा है उसे पूरा करना है, यह मेरी जिम्मेदारी होगी."

संजय सिंह ने कहा कि आज हम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. जानकारी लेंगे कि कहां-कहां कौन सा काम हमारे विभाग का हो रहा है. जो काम पेंडिंग पड़ा है उसे आगे बढ़ाएंगे. जो काम चल रहा है वह सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से हो, यह प्राथमिकता होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह महत्वपूर्ण विभाग है. उन्होंने हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत की है. उनकी मेहनत को हम साकार करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई परेशानी होगी उस पर मेरी पैनी नजर होगी. जो इसमें गलत करेंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

Published at : 25 Nov 2025 04:48 PM (IST)
