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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव ने छात्र राजद को किया भंग, अब देश भर में 'SSAI' से उठाई जाएगी आवाज

तेजस्वी यादव ने छात्र राजद को किया भंग, अब देश भर में 'SSAI' से उठाई जाएगी आवाज

RJD New Student Wing: तेजस्वी यादव ने कहा कि नया संगठन राष्ट्रीय जनता दल की छात्र इकाई के रूप में कार्यरत रहेगा. यह देशभर में छात्रों के हित में संगठन अपनी भूमिका पूरी सक्रियता के साथ निभाएगा.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 13 Apr 2026 04:58 PM (IST)
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आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को पार्टी की छात्र इकाई को भंग करने की बात कही. तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आरजेडी की छात्र इकाई 'सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' होगी, जो देशभर में सक्रिय रहेगी. इसी के माध्यम से आवाज उठाई जाएगी.

तेजस्वी यादव ने कहा कि इस नए छात्र संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक समानिकरण को बढ़ावा देना होगा. उन्होंने कहा कि छात्र राजद के नाम से जो संगठन चल रहा था, उसे अब भंग कर दिया गया है. उसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में लिंगदोह कमेटी के अनुसार उसी दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए छात्र राजद का नाम बदलकर 'सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया' रखा गया है.

'छात्रों के हित में होगी संगठन की भूमिका'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह संगठन राष्ट्रीय जनता दल की छात्र इकाई के रूप में कार्यरत रहेगा और देशभर में छात्रों के हित में संगठन अपनी भूमिका पूरी सक्रियता के साथ निभाएगा. बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि यह फैसला दो व्यक्तियों द्वारा लिया जाएगा, लेकिन जो भी बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा, वो जनता के समर्थन का मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्योंकि बिहार में एनडीए ने जिसके नाम पर चुनाव लड़ा था, उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कल-कारखाने के मामले में काफी पीछे कर दिया है और बिहार सबसे गरीब राज्य के रूप में देश में जाना जा रहा है. अभी जो लोग नीतीश कुमार का चक्कर लगा रहे हैं, दो महीने बाद उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं. 

बीजेपी का प्रकोष्ट बनकर रह गई जेडीयू: तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा कि सरकार बिहार में कुर्सी के खेल में लगी हुई है और सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ इस बात में लगे हैं कि उनकी राजनीति की गोटी कैसे सेट हो जाए. सरकार में बैठे हुए लोगों को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है. जेडीयू बीजेपी का प्रकोष्ठ बन कर रह गई है.

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Published at : 13 Apr 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav RJD BIHAR NEWS SSAI
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