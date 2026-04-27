उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. बीते 24 घंटों में बांदा में 47 डिग्री के पार तापमान चला गया, जो इस सीज़न का सबसे गर्म दिन रहा. वहीं प्रयागराज-वाराणसी, आगरा और झांसी में भी आसमान से आग बरस रही है. दिन भर चिलचिलाती गर्मी और गर्म लू ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है. लोग घरों में दुबकने के मजबूर हो गए हैं. हालांकि आज से मौसम में थोड़ा बदलाव आएगा.

यूपी में इन दिनों सुबह से ही झुलसाने वाली धूप पड़ रही हैं. दिन के साथ रातें भी गर्म हो गई है, जिससे लोगों को चैन नहीं मिल पा रहा है. लेकिन, इस बीच मौसम विभाग के और से राहत भरी ख़बर आई हैं. आज से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते अगले 30 अप्रैल तक आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट दिया गया है.

आज से कई जिलों में बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 27 अप्रैल सोमवार से प्रदेश के मौसम में बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं. इस दौरान पश्चिमी संभाग में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. वहीं दिन के समय कुछ दिनों में उष्ण हवाओं यानी लू का दौर भी जारी रहेगा. पूर्वी संभाग में आज मौसम शुष्क रहेगा और दिन भर तेज धूप और लू का प्रकोप रहेगा.

दो मई तक प्रदेश में आंधी-बारिश का अलर्ट

28 अप्रैल से मौसम और सक्रिय होगा और दोनों ही संभागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी. नोएडा, आगरा, मेरठ समेत कई जिलों में बिजली की चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी. 29-30 अप्रैल तक मानसून की रफ़्तार बढ़ेगी और कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान हैं. प्रदेश में 2 मई तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा.

यूपी में आज नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी और ललितपुर में कही-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया हैं प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा. लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 40 जिलों में भीषण लू की चेतावनी दी गई है. यहां गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी.

नोएडा से लखनऊ तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

लखनऊ में बीते 24 घंटों में पारा 43 डिग्री के पार चला गया जो इस सीज़न का सबसे गर्म दिन रहा है. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3-4 डिग्री ऊपर बना हुआ है. आज भी यहां दिनभर तेज धूप का सिलसिला जारी रहेगा. वहीं बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 47.4 तक पहुँच गया जो सामान्य से 6.2 डिग्री अधिक है. रविवार को यहां अब तक सबसे गर्म दिन रहा. वहीं प्रयागराज, वाराणसी, झांसी और आगरा भी सबसे अधिक गर्म जिले रहे. इन जिलों में 44-45 डिग्री के बीच पारा पहुँच गया.