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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के कटिहार में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, सदमे में मासूम बच्चे और परिवार, मुआवजे का ऐलान

बिहार के कटिहार में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, सदमे में मासूम बच्चे और परिवार, मुआवजे का ऐलान

Katihar Lightning Strike: अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं के बीच बिजली गिरी. इन घटनाओं के बाद, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचीं और परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 Apr 2026 07:04 AM (IST)
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कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद, रविवार (26 अप्रैल) को कटिहार का मौसम अचानक बदल गया, जब भारी बारिश के साथ एक जोरदार तूफान पूरे जिले में छा गया. हालांकि अचानक हुए इस मौसम बदलाव से चिलचिलाती गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन इसके साथ ही एक दुखद घटना भी हुई, जिसमें अलग-अलग जगहों पर बिजली गिरने से तीन लोगों की जान चली गई.

मृतकों की पहचान आजमनगर की शीतलमुनि पंचायत के रहने वाले मो. अब्बास (65), कोढ़ा प्रखंड की चांदवा पंचायत के मंगलेश कुमार (27), और सेमापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर सुखासन गांव के रहने वाले अकमल हुसैन (45) के रूप में हुई है. मो. अब्बास की जान तब चली गई जब वह कोरोबारी गांव में अपने मवेशियों को वापस लाने के लिए खेतों में गए थे और उन पर बिजली गिर गई. एक अन्य घटना में, खुड़ना गांव में तूफान के दौरान मंगलेश कुमार की मौत हो गई.

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पिता के जाने से सदमे में बच्चे

उनकी मौत की खबर से उनका परिवार पूरी तरह टूट गया है, उनकी पत्नी डॉली देवी और उनके चार बच्चे गहरे सदमे में हैं और उन्हें सांत्वना देना मुश्किल हो रहा है, जिससे पूरा गांव शोक में डूब गया है. इसी तरह, इस्लामपुर सुखासन गांव में अकमल हुसैन की जान तब चली गई जब वह मक्का की कटाई के बाद अपने खेत में काम कर रहे थे.

अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं के बीच उन पर बिजली गिर गई, जिसके कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इन घटनाओं के बाद, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचीं और शोक संतप्त परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. अधिकारियों ने निवासियों से खराब मौसम की स्थिति के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया है और लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान और बिजली गिरने के दौरान खुले खेतों और बाहरी गतिविधियों से दूर रहें.

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मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान

जिला प्रशासन ने शवों को बरामद कर लिया है और उन्हें सदर अस्पताल, कटिहार में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों ने सरकारी नियमों के तहत मृतकों के परिवार के सदस्यों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन घटनाओं ने प्रभावित गांवों में शोक की गहरी छाया डाल दी है, भले ही बारिश ने इस क्षेत्र में चल रही भीषण गर्मी से बहुत जरूरी राहत दिलाई हो. बिहार के सीमांचल क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से मौसम बदल रहा है और इसने भीषण गर्मी से कुछ राहत प्रदान की है.

Published at : 27 Apr 2026 07:04 AM (IST)
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Katihar News BIHAR NEWS
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