चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने संकेत दिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए महेंद्र सिंह धोनी की वापसी में और देरी होगी. इस अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज को पिंडली की चोट से उबरने के दौरान एक और झटका लगा है.

फैंस को उम्मीद थी कि धोनी आईपीएल 2026 के शुरुआती दो हफ्ते बाहर रहने के बाद मैदान पर वापसी करेंगे, लेकिन माही करीब एक महीने इस टूर्नामेंट से बाहर रह चुके हैं. चेन्नई सुपर किंग्स अपने अभियान के आठ मैच खेल चुकी है. इस दौरान उनके पूर्व कप्तान एक बार भी मैदान पर नहीं उतरे हैं.

रविवार को गुजरात टाइटंस के हाथों चेन्नई की हार के बाद अपडेट देते हुए, फ्लेमिंग ने बताया कि 42 वर्षीय धोनी की चोट अभ्यास सत्र के दौरान और बढ़ गई, जिससे यह मामला और पेचीदा हो गया. शुरू में इसे एक मामूली समस्या माना जा रहा था.

यह भी पढ़ें- मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य

रविवार को गुजरात टाइटंस के हाथों चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद मीडिया से बात करते हुए फ्लेमिंग ने कहा, "वह (धोनी) खेलने के लिए बहुत बेताब हैं. हालांकि, पिंडली की चोट काफी मुश्किल होती है. अगर वह जोर लगाकर दौड़ते हैं और पिंडली की नस फिर से खिंच जाती है, तो वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे. इसलिए हमने शुरू में ही, वार्म-अप मैच के दौरान, उन्हें आजमाया था. मेरी जानकारी के अनुसार, उस समय उनकी चोट फिर से उभर आई थी. तब से वह चोट में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक और झटका लगा, इसलिए वापसी में हमारी उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है."

फ्लेमिंग ने इस बात पर जोर दिया कि धोनी की वापसी का अंतिम फैसला खुद खिलाड़ी ही लेंगे, जबकि टीम का सपोर्ट स्टाफ उनकी प्रगति पर लगातार नजर रखे हुए है. फ्लेमिंग ने कहा, "इस मामले में वही हमारे गाइड हैं. वह फिजियो के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और रिहैब के सारे काम कर रहे हैं. हम बस उनके अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं बस यही कह सकता हूं कि इसे हल्के में लेना बंद करें, क्योंकि वह लगातार बेहतर हो रहे हैं और अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं."

आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबलों से बाहर रहने के बावजूद, धोनी अभ्यास सत्रों में लगातार हिस्सा ले रहे हैं. उन्हें अक्सर नेट्स में अपनी बल्लेबाजी पर काम करते देखा गया है, जिसमें उनका ज्यादातर ध्यान 'थ्रो-डाउन्स' (गेंदबाजी मशीन या कोच द्वारा फेंकी गई गेंदें) पर होता है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने धीरे-धीरे अपना अभ्यास का बोझ बढ़ाया है. शनिवार को, उन्हें टीम के फिजियो की देखरेख में दौड़ लगाते हुए देखा गया. इसके बाद उन्होंने स्पिन गेंदबाजों और बल्लेबाजी कोच माइकल हसी की गेंदों का सामना करते हुए भी कुछ समय बिताया.

पिछले हफ्ते मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले से पहले, वानखेड़े स्टेडियम में टीम के अभ्यास सत्र के दौरान सीएसके के इस पूर्व कप्तान को विकेटकीपिंग के दस्ताने पहने हुए भी देखा गया था.

यह भी पढ़ें- किस नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? क्यों अंपायर से भिड़ गए कोच अभिषेक नायर