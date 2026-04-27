भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
देहरादून में आज भीषण गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं.सरकारी, निजी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज अवकाश.
- देहरादून में गर्मी बढ़ी, स्कूलों में आज रहेगा अवकाश.
- जिलाधिकारी के आदेश पर निजी, सरकारी स्कूल बंद.
- बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हीटवेव में लिया निर्णय.
- गर्मी बढ़ने पर भविष्य में भी हो सकते हैं बदलाव.
देहरादून जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार आज जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है. प्रशासन का यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
देहरादून में आज स्कूल बंद
देहरादून में आज भीषण गर्मी का असर साफ देखा जा रहा है. तेज धूप, बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है.इस फैसले के बाद जिले के हजारों छात्रों को आज राहत मिली है. अभिभावकों को भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता कम हुई है. प्रशासन ने साफ किया है कि यह फैसला बच्चों को लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचाने के लिए लिया गया है.
सरकारी और निजी सभी स्कूल रहेंगे बंद
जारी आदेश के अनुसार देहरादून जिले में आज कक्षा 1 से 12 तक सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज अवकाश रहेगा.
ये भी पढ़ें-SSC में स्टेनोग्राफर पद पर निकली वैकेंसी, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
मुख्य शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभागों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. सभी स्कूल प्रबंधन को पहले ही इसकी सूचना देने को कहा गया था.
बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया निर्णय
भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है. तेज धूप और लू के कारण बच्चों में कमजोरी, चक्कर आना, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आज स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है.
डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में बच्चों को धूप से बचाना जरूरी है. पर्याप्त पानी पिलाना और घर के अंदर सुरक्षित रखना बेहतर उपाय है.
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें. हल्के कपड़े पहनें और पानी ज्यादा मात्रा में पिएं.जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं और धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखें. प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
आगे भी लिया जा सकता है बड़ा फैसला
यदि आने वाले दिनों में तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो प्रशासन आगे भी स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है. फिलहाल आज के लिए सभी स्कूल बंद रखने का आदेश लागू है.
ये भी पढ़ें-लद्दाख के लोअर डिग्री वाले कर्मचारियों को मिलेगा करियर प्रमोशन, रद्द हुआ पुराना आदेश
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL