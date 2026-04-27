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सरकार की इन योजनाओं से किसानों की चमकेगी किस्मत, जानें कैसे उठाएं लाभ

Schemes For Farmers: खेती को मुनाफे का बिजनेस बनाने के लिए सरकार कई दमदार स्कीम्स चला रही है. इन योजनाओं में किसानों को नकद मदद से लेकर खाद-बीज के लिए सस्ता लोन और फसल सुरक्षा की गारंटी मिल रही है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 Apr 2026 06:44 AM (IST)
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Schemes For Farmers: खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए सरकार कई बेहतरीन योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा लाभ किसानों के बैंक खातों तक पहुंच रहा है. इन स्कीम्स का मकसद न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है, बल्कि उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना भी है.

अगर आप एक किसान हैं. तो इन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी लागत कम कर सकते हैं और कमाई को दोगुना कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं उन योजनाओं के बारे में जो आज के समय में हर किसानों को मदद देती हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

यह केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना है, जो सीधे तौर पर किसानों को नकद आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस स्कीम के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि तीन बराबर किश्तों में दी जाती है ताकि वे बीज और खाद जैसी छोटी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें.

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है.
  • अब तक करोड़ों किसान इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सुविधा का फायदा ले चुके हैं.

यह योजना छोटे किसानों को साहूकारों के कर्ज जाल से बचाने में एक ढाल की तरह काम कर रही है.

यह भी पढ़ें: खेती के लिए अब ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, कम बजट में आने वाले इन कृषि यंत्रों से बचाएं अपना समय और पैसा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 

कुदरत की मार और बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना किसानों का सबसे बड़ा सहारा है. इसके तहत किसान अपनी फसल का बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा करवा सकते हैं, जिससे सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी स्थिति में हुए नुकसान का मुआवजा सीधा उन्हें मिलता है.

  • रबी, खरीफ और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की दरें बेहद मामूली रखी गई हैं.
  • क्लेम की प्रक्रिया को अब पहले से ज्यादा डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है.

फसल बर्बाद होने के डर को खत्म कर यह स्कीम किसानों को निडर होकर निवेश करने का हौसला देती है.

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

खेती के लिए पूंजी की कमी को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन वित्तीय जरिया है. इसके जरिए किसान बहुत ही कम ब्याज दर पर बैंक से लोन ले सकते हैं. जिसका इस्तेमाल वे ट्रैक्टर, सिंचाई के उपकरण या खेती के दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं.

  • समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज में अतिरिक्त छूट (Interest Subvention) दी जाती है.
  • अब पशुपालन और मछली पालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के जरिए लोन लेने के पात्र हैं.

आसान किश्तों और कम कागजी कार्रवाई की वजह से यह कार्ड आज हर प्रगतिशील किसान की जेब की ताकत बन गया है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Apr 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Kisan Credit Card PM Fasal Bima
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