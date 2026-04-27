सरकार की इन योजनाओं से किसानों की चमकेगी किस्मत, जानें कैसे उठाएं लाभ

Schemes For Farmers: खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए सरकार कई बेहतरीन योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा लाभ किसानों के बैंक खातों तक पहुंच रहा है. इन स्कीम्स का मकसद न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है, बल्कि उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना भी है.

अगर आप एक किसान हैं. तो इन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी लागत कम कर सकते हैं और कमाई को दोगुना कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं उन योजनाओं के बारे में जो आज के समय में हर किसानों को मदद देती हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

यह केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना है, जो सीधे तौर पर किसानों को नकद आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस स्कीम के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि तीन बराबर किश्तों में दी जाती है ताकि वे बीज और खाद जैसी छोटी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है.

अब तक करोड़ों किसान इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सुविधा का फायदा ले चुके हैं.

यह योजना छोटे किसानों को साहूकारों के कर्ज जाल से बचाने में एक ढाल की तरह काम कर रही है.

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

कुदरत की मार और बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना किसानों का सबसे बड़ा सहारा है. इसके तहत किसान अपनी फसल का बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा करवा सकते हैं, जिससे सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी स्थिति में हुए नुकसान का मुआवजा सीधा उन्हें मिलता है.

रबी, खरीफ और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की दरें बेहद मामूली रखी गई हैं.

क्लेम की प्रक्रिया को अब पहले से ज्यादा डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है.

फसल बर्बाद होने के डर को खत्म कर यह स्कीम किसानों को निडर होकर निवेश करने का हौसला देती है.

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

खेती के लिए पूंजी की कमी को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन वित्तीय जरिया है. इसके जरिए किसान बहुत ही कम ब्याज दर पर बैंक से लोन ले सकते हैं. जिसका इस्तेमाल वे ट्रैक्टर, सिंचाई के उपकरण या खेती के दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं.

समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज में अतिरिक्त छूट (Interest Subvention) दी जाती है.

अब पशुपालन और मछली पालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के जरिए लोन लेने के पात्र हैं.

आसान किश्तों और कम कागजी कार्रवाई की वजह से यह कार्ड आज हर प्रगतिशील किसान की जेब की ताकत बन गया है.

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