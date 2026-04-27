एक्सप्लोरर
सामंथा रूथ प्रभु के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स, देखें एक्ट्रेस का देसी अंदाज
Samantha Ruth Prabhu: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु फिल्मों के साथ-साथ अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. आइए एक्ट्रेस के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स पर एक नजर डालते हैं.
साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु न सिर्फ अपनी एक्टिंग, बल्कि अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं. खासकर उनके ट्रेडिशनल लुक्स हमेशा फैंस का दिल जीत लेते हैं. सामंथा हर साड़ी को बेहद खूबसूरती, ग्रेस और एलिगेंस के साथ कैरी करती हैं. एक्ट्रेस 28 अप्रैल को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में सामंथा के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स देखते हैं.
1/10
2/10
Published at : 27 Apr 2026 07:01 AM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
'एक दिन की महफिल' में गर्लफ्रेंड संग पहुंचे आमिर खान, साई पल्लवी-जुनैद के बीच दिखी केमिस्ट्री, देखिए तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'13 साल बीत गए...', मोहित सूरी ने शेयर की 'आशिकी 2' की BTS फोटोज, राहुल-आरोही के यादों में डूबे फैंस
बॉलीवुड
8 Photos
फूलों से खेली होली, परिवार संग की पूजा, मुकेश अंबानी के घर लंच पर पहुंचीं रिहाना, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
हुमा-तमन्ना और तब्बू ने एयरपोर्ट पर बिखेरा ग्लैम, स्टाइलिश लुक में हुई स्पॉट, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
रैंप वॉक पर छाई चित्रांगदा सिंह, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत, अदाओं पर दिल हार बैठे फैंस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
दसवें दिन 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर किया राज, कमा डाले इतने करोड़
मनोरंजन
'भूत बंगला' ने संडे को की बंपर कमाई, 'धुरंधर 2' रह गई पीछे, जानिए वीकेंड पर कितना किया कलेक्शन
मनोरंजन
संडे बॉक्स ऑफिस: 'भूत बंगला' ने रविवार का मचाया धमाल, 'माइकल' ने 'धुरंधर 2' को पछाड़ा , जानिए संडे कलेक्शन
मनोरंजन
'नहीं इसके साथ नहीं...', रणबीर कपूर ने आदित्य रॉय कपूर संग फोटो क्लिक कराने से किया मना! वीडियो वायरल
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
'एक दिन की महफिल' में गर्लफ्रेंड संग पहुंचे आमिर खान, साई पल्लवी-जुनैद के बीच दिखी केमिस्ट्री, देखिए तस्वीरें
एबीपी लाइव
Opinion