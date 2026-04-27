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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसामंथा रूथ प्रभु के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स, देखें एक्ट्रेस का देसी अंदाज

सामंथा रूथ प्रभु के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स, देखें एक्ट्रेस का देसी अंदाज

Samantha Ruth Prabhu: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु फिल्मों के साथ-साथ अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. आइए एक्ट्रेस के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Samantha Ruth Prabhu: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु फिल्मों के साथ-साथ अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. आइए एक्ट्रेस के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स पर एक नजर डालते हैं.

साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु न सिर्फ अपनी एक्टिंग, बल्कि अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं. खासकर उनके ट्रेडिशनल लुक्स हमेशा फैंस का दिल जीत लेते हैं. सामंथा हर साड़ी को बेहद खूबसूरती, ग्रेस और एलिगेंस के साथ कैरी करती हैं. एक्ट्रेस 28 अप्रैल को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में सामंथा के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स देखते हैं.

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बर्थडे गर्ल सामंथा रूथ प्रभु को साड़ी पहनना बहुत पसंद है. उनके ट्रेडिशनल लुक्स की सबसे खास बात उनका सिंपल और क्लासी अंदाज है.
बर्थडे गर्ल सामंथा रूथ प्रभु को साड़ी पहनना बहुत पसंद है. उनके ट्रेडिशनल लुक्स की सबसे खास बात उनका सिंपल और क्लासी अंदाज है.
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सामंथा अक्सर हल्के मेकअप, खूबसूरत जूलरी और सॉफ्ट हेयरस्टाइल के साथ अपने लुक को कंप्लीट करती हैं, जिससे उनका ओवरऑल अपीयरेंस और भी निखरकर सामने आता है.
सामंथा अक्सर हल्के मेकअप, खूबसूरत जूलरी और सॉफ्ट हेयरस्टाइल के साथ अपने लुक को कंप्लीट करती हैं, जिससे उनका ओवरऑल अपीयरेंस और भी निखरकर सामने आता है.
Published at : 27 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Samantha Ruth Prabhu Instagram

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