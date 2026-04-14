हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPHOTOS: नीतीश कुमार 'सबके' हैं! PM मोदी से लेकर ममता बनर्जी और लालू तक, देखिए तस्वीरें

PHOTOS: नीतीश कुमार 'सबके' हैं! PM मोदी से लेकर ममता बनर्जी और लालू तक, देखिए तस्वीरें

Nitish Kumar Unseen Photos: नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. उन्होंने शपथ भी ले ली है. अब सीएम के पद से इस्तीफा देने वाले हैं. बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 14 Apr 2026 11:48 AM (IST)
Nitish Kumar Unseen Photos: नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. उन्होंने शपथ भी ले ली है. अब सीएम के पद से इस्तीफा देने वाले हैं. बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

1/10
नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की ये तस्वीर 2009 की है. उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. यह फोटो लुधियाना में आयोजित एनडीए की रैली की है.
नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की ये तस्वीर 2009 की है. उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. यह फोटो लुधियाना में आयोजित एनडीए की रैली की है.
2/10
लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के साथ नीतीश कुमार की ये तस्वीर 2004 की है. पटना में इफ्तार पार्टी के दौरान यह फोटो ली गई थी.
लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के साथ नीतीश कुमार की ये तस्वीर 2004 की है. पटना में इफ्तार पार्टी के दौरान यह फोटो ली गई थी.
Published at : 14 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS

बिहार फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
नोएडा में अब घर नहीं आएंगी खाना बनाने वाली दीदी! श्रमिकों के बाद मेड्स की भी हड़ताल शुरू
नोएडा में अब घर नहीं आएंगी खाना बनाने वाली दीदी! श्रमिकों के बाद मेड्स की भी हड़ताल शुरू
राज्य
'बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा तोड़ी गईं बाबा साहेब की प्रतिमा और अब...' अंबेडकर जयंती पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप
'बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा तोड़ी गईं बाबा साहेब की प्रतिमाएं और अब...' अखिलेश का बड़ा आरोप
राज्य
Bihar New CM LIVE: नीतीश कुमार कैबिनेट की अंतिम बैठक पूरी, RJD के भाई वीरेंद्र का दावा- 'बिहार में नहीं बचेगी JDU'
LIVE: नीतीश कुमार कैबिनेट की अंतिम बैठक पूरी, RJD के भाई वीरेंद्र का दावा- 'बिहार में नहीं बचेगी JDU'
राज्य
MP: सिवनी की बेटी का कमाल: एक मशीन से शुरू किया सफर, आज 25 लाख के टर्नओवर वाला है स्टार्ट-अप
MP: सिवनी की बेटी का कमाल: एक मशीन से शुरू किया सफर, आज 25 लाख के टर्नओवर वाला है स्टार्ट-अप
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
बिहार
Bihar New CM: 'आज बिहार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसका नाम…', कांग्रेस का बड़ा बयान
'आज बिहार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसका नाम…', कांग्रेस का बड़ा बयान
विश्व
US Iran Peace Talk: तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
ओटीटी
Assi OTT Release: तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
इधर चल रहा US-ईरान युद्ध, उधर उत्तर कोरया ने किया खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण, जानिए क्या है किम जोंग का प्लान
इधर चल रहा US-ईरान युद्ध, उधर उत्तर कोरया ने किया खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण, जानें किम जोंग का प्लान
Home Tips
Aluminium Foil Door Trick: दरवाजे के हैंडल पर क्यों लपेट रहे हैं लोग एल्युमिनियम फॉयल? वजह जानकर चौंक जाएंगे
दरवाजे के हैंडल पर क्यों लपेट रहे हैं लोग एल्युमिनियम फॉयल? वजह जानकर चौंक जाएंगे
एग्रीकल्चर
किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई
किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget