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PHOTOS: नीतीश कुमार 'सबके' हैं! PM मोदी से लेकर ममता बनर्जी और लालू तक, देखिए तस्वीरें
Nitish Kumar Unseen Photos: नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. उन्होंने शपथ भी ले ली है. अब सीएम के पद से इस्तीफा देने वाले हैं. बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
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Published at : 14 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Tags :Nitish Kumar BIHAR NEWS
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion