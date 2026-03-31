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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारNalanda Sheetla Mandir Stampede: नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, अब तक 8 की मौत, सामने आईं भयावह तस्वीरें

Nalanda Sheetla Mandir Stampede: नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, अब तक 8 की मौत, सामने आईं भयावह तस्वीरें

Nalanda News In Hindi: शीतला मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है. अत्याधिक भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई. अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है.

By : अमृतेश कुमार, नालंदा  | Updated at : 31 Mar 2026 11:44 AM (IST)
Nalanda News In Hindi: शीतला मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है. अत्याधिक भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई. अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है.

बिहार के नालंदा से मंगलवार (31 मार्च) की सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां के शीतला मंदिर में भगदड़ मचने से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है.

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भगदड़ के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगा. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.
भगदड़ के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगा. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.
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मंदिर में मची इस भगदड़ में अब तक कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां सभी का उपचार किया जा रहा है.
मंदिर में मची इस भगदड़ में अब तक कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां सभी का उपचार किया जा रहा है.
Published at : 31 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Nalanda News

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