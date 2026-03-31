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Nalanda Sheetla Mandir Stampede: नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, अब तक 8 की मौत, सामने आईं भयावह तस्वीरें
Nalanda News In Hindi: शीतला मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है. अत्याधिक भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई. अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है.
बिहार के नालंदा से मंगलवार (31 मार्च) की सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां के शीतला मंदिर में भगदड़ मचने से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है.
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Published at : 31 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Tags :BIHAR NEWS Nalanda News
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