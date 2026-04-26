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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपप्पू यादव के महिलाओं वाले बयान पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा हमला, 'मेरे पिता ने…'

पप्पू यादव के महिलाओं वाले बयान पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा हमला, 'मेरे पिता ने…'

BJP MLA Maithili Thakur: मैथिली ठाकुर ने पप्पू यादव के बयान को अभद्र टिप्पणी करार दिया है. उन्होंने कहा कि यदि वे (पप्पू यादव) माफी मांगें भी तो हम उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 Apr 2026 09:05 PM (IST)
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पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने हाल ही में राजनीति में काम करने वाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. इस पर खूब सियासत हुई थी. इस बीच आज (रविवार) बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) ने भी बड़ी बात कह दी. वे गयाजी में पत्रकारों से बात कर रही थीं.

पप्पू यादव के बयान को बताया अभद्र टिप्पणी

मैथिली ठाकुर ने निर्दलीय विधायक पप्पू यादव के बयान पर कहा, "बहुत अभद्र टिप्पणी है... मैं खुद ऐसे परिवार से आती हूं जहां हम इस पर विचार करते हैं कि जहां हम जा रहे हैं वहां का माहौल कैसा है. मेरे पिता ने भी भरोसा करके ही मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया…" 

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कर दी 'भविष्यवाणी'

मैथिली ने कहा, "महिला नेताओं के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा लांछन लगाया है... मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए. हालांकि मुझे नहीं लगता कि यदि वे माफी मांगें भी तो हम उन्हें माफ कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आघात किया है.

'पप्पू यादव की मानसिकता देखिए…'

एक सवाल पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि पप्पू यादव ने जो कहा है मैं उसे रिपीट भी नहीं कर सकती. मैथिली ने आगे कहा, "पप्पू यादव की मानसिकता देखिए, उन्होंने 90 प्रतिशत कहा है… 10 परसेंट भी क्यों छोड़े… 100 प्रतिशत ही बोल दीजिए… जब आपके घर में खुद एक महिला (रंजीत रंजन) नेत्री हैं तो कैसे आप पूरे समाज के बारे में कीचड़ उछाल सकते हैं?"

यह भी पढ़ें- 'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Apr 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Maithili Thakur BIHAR NEWS Gayaji
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