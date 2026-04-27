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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश में तारिक रहमान के PM बनने के बाद पेड़ से लटकी मिली हिंदू पुजारी की लाश,  पुलिस बोली- जब हमने...

बांग्लादेश में तारिक रहमान के PM बनने के बाद पेड़ से लटकी मिली हिंदू पुजारी की लाश,  पुलिस बोली- जब हमने...

कॉक्स बाजार इलाके के लोगों के मुताबिक, 19 अप्रैल की देर शाम दो अज्ञात व्यक्ति नयन को अपने साथ ले गए और तीन दिन बाद उनका शव गांव के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ से लटका हुआ मिला.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 27 Apr 2026 06:43 AM (IST)
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बांग्लादेश में हिंदू मंदिर के रख रखाव का कार्य करने वाले एक व्यक्ति का शव घर से लापता होने के तीन दिन बाद पेड़ से लटका हुआ मिला. बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद (BHBCUC) ने शनिवार देर रात बताया कि चटगांव जिले के रहने वाले 40 साल के नयन साधु कॉक्स बाजार सदर उपजिला के खुरुशकुल यूनियन में स्थित शिवकाली मंदिर की देखभाल करने के साथ पुजारी का काम भी करते थे. 

पुलिस और कॉक्स बाजार इलाके के निवासियों के मुताबिक, 19 अप्रैल की देर शाम दो अज्ञात व्यक्ति नयन को अपने साथ ले गए और तीन दिन बाद उनका शव गांव के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ से लटका हुआ मिला. कालेद कांथा नामक दैनिक ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया, 'जब हमने शव बरामद किया, तब तक वह सड़ना शुरू हो चुका था.'

हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

अखबार की खबर के मुताबिक, पुलिस अबतक तय नहीं कर सकी है कि यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का. परिषद ने एक बयान जारी कर नयन की हत्या के दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की. बयान में कहा गया, 'एकता परिषद इस घटना की कड़ी निंदा करती है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग करती है.'

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BHBCUC की वरिष्ठ सदस्य काजल देबनाथ ने 'पीटीआई'से कहा, 'हम यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि एक दूरदराज के इलाके में स्थित अपेक्षाकृत छोटे मंदिर के एक साधारण संरक्षक की हत्या के पीछे क्या मकसद हो सकता है.'

लापता होने के 3 दिन बाद मिला शव

बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद की कॉक्स बाजार इकाई के महासचिव जॉनी धर ने कहा कि नयन के लापता होने के तीन दिन बाद शव बरामद किया गया, जिससे संकेत मिलता है कि उसकी हत्या की गई है. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के सही कारण का पता लगाया जा सके. पुलिस ने बताया कि नयन की पत्नी ने 19 अप्रैल को पति के गुमशुदा होने की FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रकरण की जांच शुरू की गई. 

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पुलिस ने रविवार को पूर्वी कुमिला में एक युवा हिंदू सीमा शुल्क अधिकारी की रहस्यमय मौत के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया. बुलेट बैरागी (35) का शव शनिवार को ढाका-चटगांव सड़क के किनारे मिला था. परिवार ने उसकी हत्या की आशंका जताई थी. रैपिड एक्शन बटालियन के कंपनी कमांडर मेजर सदमान इब्ने आलम ने संवाददाताओं को बताया, 'शनिवार रात से कुमिला के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी के बाद हमने चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.'
इससे पहले 9 अप्रैल को परिषद ने कहा था कि बांग्लादेश में इस साल एक जनवरी से 31 मार्च के बीच सांप्रदायिक हिंसा की 133 घटनाएं हुई हैं. 

Published at : 27 Apr 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
BANGLADESH Tarique Rahman
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