बिहार में RJD की 25 जनवरी को बड़ी बैठक, तेजस्वी यादव को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक 25 जनवरी को पटना में आयोजित होने जा रही है. बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद यह बड़ी बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. इसकी बड़ी वजह राजद सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ती उम्र और उनका अस्वस्थ्य है.

हालांकि तेजस्वी यादव अभी भी पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं. माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में भीतरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी. तेजस्वी यादव विदेश यात्रा के बाद लगातार सक्रिय हैं और उन्होंने पिछले दिनों पार्टी नेताओं संग बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की थी.

तेजस्वी का कार्यकारी अध्यक्ष बनना तय

25 जनवरी को बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष' बनाकर उनके नेतृत्व पर मुहर लगाई जा सकती है, वहीं राजद के संगठन में व्यापक बदलाव भी हो सकता है. विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई पर भी सहमति बन सकती है. बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में राजद खुद को और अधिक सक्रिय और आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है.

बिहार यात्रा पर भी होगा निर्णय

विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार और विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं. तेजस्वी ने गुरुवार और शुक्रवार लगातार दो दिन अपने पटना आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की. बैठकों में संगठन की मजबूती, संगठन विस्तार, बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है. तेजस्वी जल्द बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं. उस पर भी चर्चा हुई है.

बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार हुई. पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट गई. जबकि तेजस्वी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा थे. चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी परिवार के साथ छुट्टी पर विदेश चले गये थे जिस पर सत्तापक्ष सवाल खड़े कर रहा था. लेकिन अब वापस आने के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो गये हैं.