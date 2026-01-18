तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रोकी गई ट्रेन

तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया. यह ट्रेन राजेंद्र नगर (पटना) से नई दिल्ली जा रही थी. संदिग्ध वस्तु की जानकारी मिलते ही ट्रेन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (डीडीयू) पर एहतियातन रोक दिया गया. स्टेशन पर अचानक बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था से यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

एबीपी संवाददाता के अनुसार, सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF), जीआरपी और सिविल पुलिस की कई टीमों को मौके पर बुलाया गया. इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी जांच में जुट गए. ट्रेन के सभी कोचों की सघन तलाशी ली गई और यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतारकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया गया. सुरक्षा एजेंसियां पूरी सावधानी के साथ हर कोच, सीट और सामान की जांच कर रही हैं.

संदिग्ध वस्तु की जांच में जुटी पुलिस

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रेलवे कंट्रोल रूम को एक अज्ञात युवक ने फोन कर ट्रेन में संदिग्ध वस्तु होने की सूचना दी थी. कॉल जिस नंबर से आई है, वह दिल्ली का बताया जा रहा है. फिलहाल उस नंबर की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सूचना सही थी या किसी ने अफवाह फैलाई है.

स्टेशन पर सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना की गंभीरता को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. बम डिस्पोजल टीम, सिविल पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अधिकारी संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं. ट्रेन को लगभग डेढ़ घंटे से रोका गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है.

रेल यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि- पुलिस

अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक ट्रेन को आगे रवाना नहीं किया जाएगा. फिलहाल जांच जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

ये भी पढ़िए- पटना: नीट छात्रा की हत्या के मामले में पप्पू यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कर दी ये मांग