'महाबोधि मंदिर पर RSS की नजर, सरकार चाहती है…', RJD का बड़ा बयान

आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को जहानाबाद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर निशाना साधा. गया में मीडिया से बातचीत में विधायक ने आरोप लगाया कि महाबोधि मंदिर जैसे धार्मिक स्थल पर भी आरएसएस की नजर है, सरकार चाहती है कि आरएसएस से जुड़े लोग बीटीएमसी में सचिव और सदस्य बनें.

उन्होंने कहा कि महाबोधि मंदिर जैसे पवित्र स्थल को लेकर सरकार गंभीर नहीं है. बीटीएमसी (बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति) की कमेटी भंग हुए चार महीने बीत गए, लेकिन अब तक सदस्यों और सचिव की नियुक्ति नहीं की गई है.

आरजेडी विधायक ने मंदिर की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. आरोप लगाया कि महाबोधि मंदिर में करीब 350 सुरक्षा बल तैनात हैं, इसके बावजूद मंदिर परिसर में तालाब के पास महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों के कपड़े सुखाए जाते हैं. इससे पवित्र स्थल की छवि खराब हो रही है.

80 लाख के जुर्माने का किया जिक्र

सलाह देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को मंदिर की साफ-सफाई, चढ़ावे और प्रबंधन की भी चिंता करनी चाहिए. महाबोधि मंदिर में विदेशी श्रद्धालुओं से दान मिलता है. कमेटी का गठन नहीं होने पर एफसीआरए से जुड़ी परेशानी हो सकती है. उन्होंने दावा किया कि पिछली बार एफसीआरए कोड रद्द होने के कारण बीटीएमसी को 80 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ा था.

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मोहन भागवत के बयान की निंदा

कुमार सर्वजीत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं, तभी देश आगे बढ़ता है. बीजेपी की सरकार आने के बाद हिंदू-मुस्लिम और मंदिर-मस्जिद की बातें ज्यादा होने लगी हैं. उन्होंने कहा कि देश और बिहार में नफरत फैलाने वाले लोग ही देश को बांटने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं. एसआईआर के खिलाफ आंदोलन करने वालों को जेल भेजा जा रहा है.

सरकार पर 10 हजार रुपये देकर वोट खरीदने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिहार में विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय निकाली गई सड़क निर्माण की निविदाओं को रद्द कर सरकार उन्हें अपमानित कर रही है. कुमार सर्वजीत ने मुख्यमंत्री से मांग की कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए और बीटीएमसी का जल्द गठन किया जाए.

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