ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुंगेर में आधी रात खूनी खेल, पत्नी की हत्या कर बच्चियों संग थाने पहुंचा पति

मुंगेर में आधी रात खूनी खेल, पत्नी की हत्या कर बच्चियों संग थाने पहुंचा पति

मुंगेर के जमालपुर में रेलवे के पूर्व लोको पायलट पर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. वारदात के बाद उसने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने हथियार बरामद कर जांच शुरू कर दी है.

Written By : मनीष कुमार, मुंगेर |  Updated at : 13 Nov 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में घरेलू विवाद के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी पति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. मृतका की पहचान पूजा देवी के रूप में हुई है. इस घटना से उसकी दो मासूम बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

घटना बुधवार, 11 नवंबर देर रात करीब 12:30 बजे जमालपुर सदर बाजार फाड़ी के पास हुई. आरोप है कि दशरथ मंडल ने अपनी पत्नी पूजा देवी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद अपनी दो बच्चियों के साथ थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पूजा का शव खून से लथपथ हालत में मिला. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
परिसीमन और महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार की रणनीति? चिराग पासवान ने बताई अंदर की बात
परिसीमन और महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार की रणनीति? चिराग पासवान ने बताई अंदर की बात
बिहार
कटिहार: छठ के पहले दिन परिवार पर टूटा कहर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत
कटिहार: छठ के पहले दिन परिवार पर टूटा कहर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत
बिहार
पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक
पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक
बिहार
नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़
नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़

यह भी पढ़ें- परिसीमन और महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार की रणनीति? चिराग पासवान ने बताई अंदर की बात

2015 में हुई थी दोनों की शादी

पूजा देवी की शादी वर्ष 2015 में धरहरा थाना क्षेत्र के दशरथपुर निवासी दशरथ मंडल से हुई थी. दशरथ रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत था. बाद में उसने वीआरएस लेकर नौकरी छोड़ दी थी. दंपती की दो बेटियां हैं. बताया जाता है कि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था. अक्सर कहासुनी और झगड़े होते थे. कहा जा रहा है कि दोनों के बीच एज गैप बहुत ज्यादा था इस वजह से भी दोनों के बीच नहीं पटती थी. पत्नी पर शक की बात भी सामने आई है.

भाई ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

मृतका के भाई शुभम कुमार ने आरोप लगाया कि पूजा को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. करीब एक साल पहले भी उसके साथ मारपीट हुई थी. इस मामले में थाने में शिकायत दी गई थी. बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था. पुलिस के अनुसार, बुधवार रात में भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने हथियार किया बरामद

घटना के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद कर लिया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शुरुआती जानकारी में पुराने विवाद और हालिया झगड़े की बात सामने आई है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. एसपी ने कहा कि साक्ष्य जुटाकर जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ताकि दोषी को सजा दिलाई जा सके.

यह भी पढ़ें- पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक

Published at : 13 Nov 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Munger
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
परिसीमन और महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार की रणनीति? चिराग पासवान ने बताई अंदर की बात
परिसीमन और महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार की रणनीति? चिराग पासवान ने बताई अंदर की बात
बिहार
कटिहार: छठ के पहले दिन परिवार पर टूटा कहर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत
कटिहार: छठ के पहले दिन परिवार पर टूटा कहर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत
बिहार
पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक
पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक
बिहार
नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़
नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nvidia में जेन्सेन हुआंग की जगह कौन लेगा? 11 नामों में 3 भारतीय मूल के चेहरे
Nvidia में जेन्सेन हुआंग की जगह कौन लेगा? 11 नामों में 3 भारतीय मूल के चेहरे
दिल्ली NCR
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
विश्व
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
बॉलीवुड
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
इंडिया
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
Home Tips
Bay Leaf And Baking Soda: तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget