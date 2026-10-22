Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: भागलपुर में पति-पत्नी की हत्या, सुबह-सुबह डबल मर्डर से थर्रा उठा बिहार

Bihar News: भागलपुर में पति-पत्नी की हत्या, सुबह-सुबह डबल मर्डर से थर्रा उठा बिहार

Bhagalpur Crime News: नवगछिया के इस्माइलपुर की घटना है. घटना के बाद ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. उनकी मांग थी कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. शव उठाने जाने से पहले लोगों ने विरोध किया.

Written By : निभाष चंद्र मोदी, भागलपुर |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

भागलपुर के नवगछिया में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) की सुबह करीब 4 बजे पति-पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव की है. मृतकों की पहचान रंजन मंडल और उनकी पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है. घर में घुसकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है. 

रंजन मंडल घर में ही किराने की एक छोटी दुकान चलाते थे. जो बात सामने आई है उसके अनुसार, सबसे पहले रंजन मंडल को गोली मारी गई. गोली चलने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी किरण देवी चिल्लाने लगीं. इसके बाद उन्हें भी गोली मार दी गई. घटना के पीछे क्या वजह है यह पता नहीं चला है. 

हिरासत में लिया गया एक व्यक्ति

सुबह-सुबह इस डबल मर्डर से गांव में हड़कंप मच गया. हत्या की खबर मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. पुलिस उससे पूछताछ की जा रही है.

घटना के बाद परिजनों में कोहराम

घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. कितने लोग शामिल थे और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा. पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि किसे कितनी गोलियां लगी हैं. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

यह भी पढ़ें- बिहार: 9 दिनों तक छाती पर कलश रखने वाली महिला की मौत, सीने में हुआ दर्द और…

दूसरी ओर इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में दहशत है. कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. हिरासत में लिए गए संदिग्ध से पूछताछ के बाद देखना होगा कि पुलिस को उससे क्या कुछ जानकारी मिलती है. उसका इस घटना से कुछ लेना-देना है भी या नहीं. 

इस घटना के बाद ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. ग्रामीण इस बात पर अड़े थे कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए तभी शव को उठाने दिया जाएगा. नवगछिया के एसपी वैभव शर्मा के अनुसार, पुलिस मामले की जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है. हिरासत में लिए संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ भी जारी है ताकि हत्या का कारण पता चल सके.

दो दिन पहले मृतक रंजन के भाई की ढाई साल की मासूम बच्ची पल्लवी कुमारी भी लापता हो गई थी. परिजनों ने थाने में शिकायत की थी. अभी तक उसका भी पता नहीं चल पाया है.

यह भी पढ़ें- जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष संग मारपीट, मनोज भारती का कॉलर पकड़ा

Published at : 22 Oct 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Bhagalpur BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना में दुर्गा विसर्जन के दौरान नाबालिग की गोली मारकर हत्या, बवाल और तोड़फोड़
पटना में दुर्गा विसर्जन के दौरान नाबालिग की गोली मारकर हत्या, बवाल और तोड़फोड़
बिहार
बिहार MLC चुनाव से पहले सरकार की शिक्षकों को सौगात, अनुदान राशि जारी
बिहार: MLC चुनाव से पहले सरकार की शिक्षकों को सौगात, अनुदान राशि जारी
बिहार
सौरव दास-आशुतोष रांका की जमानत पर चिराग पासवान बोले- 'अगर बार-बार…'
सौरव दास-आशुतोष रांका की जमानत पर चिराग पासवान बोले- 'अगर बार-बार…'
बिहार
बिहार: विपक्ष के विरोध पर BJP का पलटवार, चलाएगी 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' अभियान
बिहार: विपक्ष के विरोध पर BJP का पलटवार, चलाएगी 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' अभियान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुझे तुम पर गर्व और...', बेटे रेहान की प्रदर्शन वाली फोटो हटाने पर प्रियंका वाड्रा इमोशनल
'मुझे तुम पर गर्व और...', बेटे रेहान की प्रदर्शन वाली फोटो हटाने पर प्रियंका वाड्रा इमोशनल
मध्य प्रदेश
MP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग
MP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग
इंडिया
CJP के सौरव दास-आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने बुलाया, नोटिस में क्या लिखा?
CJP के सौरव दास-आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने बुलाया, नोटिस में क्या लिखा?
ओटीटी
Ramayana OTT Release: रणबीर कपूर की 'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
क्रिकेट
NZ के खिलाफ पहले टी20 में भुवनेश्वर कुमार के निशाने पर 3 बड़े रिकॉर्ड
NZ के खिलाफ पहले टी20 में भुवनेश्वर कुमार के निशाने पर 3 बड़े रिकॉर्ड
विश्व
दुर्गा पूजा में शामिल हुए न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, बोले- 'जय माता दी'
दुर्गा पूजा में शामिल हुए न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, बोले- 'जय माता दी'
दिल्ली NCR
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
टेक्नोलॉजी
हर वेबसाइट पर Cookies को हां कहना पड़ सकता है भारी, जानें क्यों?
हर वेबसाइट पर Cookies को हां कहना पड़ सकता है भारी, जानें क्यों?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget