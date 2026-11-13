BJP कार्यकर्ता को आया चक्कर तो मदद को आगे आए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर

कर्नाटक के मैसूर में पीएम नरेंद्र मोदी का मानवीय व्यवहार सामने आया है. जहां एक 70 साल से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता बेहोश होने वाली थी. इसी दौरान पीएम मोदी उनकी सुध लेते नजर आए. इसकी तस्वीर भी सामने आई है.

प्रेमा के. कर्नाटक के नंजनगुड की एक बीजेपी वर्कर हैं. उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है. वह पीएम मोदी की रैली के दौरान असहज महसूस होने लगी. वे बेहोश होने ही वाली थीं. पीएम मोदी ने खुद उनकी सुध ली और अपने डॉक्टर से भी उनका ख्याल रखने को कहा. पीएम ने खुद यह सुनिश्चित किया कि उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलें. कुछ सहारा दिया जाए.

कॉसमॉस मैसूर का किया पीएम ने उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉसमॉस मैसूर का उद्घाटन किया. यह भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल (प्लेनेटेरियम) है. इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने विकसित किया है. 4.2 करोड़ एलईडी से बने 15 मीटर तक झुके हुए डोम वाली यह अत्याधुनिक सुविधा खगोल विज्ञान का एक शानदार और जीवंत अनुभव प्रदान करेगी. मैसूर विश्वविद्यालय में स्थिय यह तारामंडल कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में शैक्षिक शो पेश करेगा.

#WATCH | Prime Minister #NarendraModi inaugurates India's first LED dome planetarium, #COSMOS-Mysuru, located on the campus of the University of #Mysore. https://t.co/SrKvyKEXsu — DD India (@DDIndialive) November 13, 2026

इस मौके पर पीएम मोदी ने रैली का संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक उपकरणों के अभाव के बावजूद हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड और ग्रहों की गति का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है. हमारे प्राचीन खगोलविदों ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए जटिल गणितीय गणनाएं की. मैसूर शाही परिवार ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मैसूर विश्विविद्यालय और IISc की नींव रखी.

वाडियार परिवार का किया जिक्र

पीएम ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखने में वाडियार परिवार ने अहम भूमिका निभाई. इन संस्थानों ने कई पीढ़ियों के स्टूडेंट्स और रिसचर्स को आगे बढ़ने का मौका दिया. आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर हासिल कर रहा है. मैसूर अत्याधुनिक कॉसमॉस तारामंडल के जरिए भारत साइंटिफिक यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है. आज का यह अत्याधुनिक कॉसमॉस तारामंडल देश के युवाओं और नागरिकों को समर्पित किया जा रहा है. मुझे इसे देखने को मौका मिला, यह अद्भुत है.