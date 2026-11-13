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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP कार्यकर्ता को आया चक्कर तो मदद को आगे आए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर

BJP कार्यकर्ता को आया चक्कर तो मदद को आगे आए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर

कर्नाटक के मैसूर में 70 साल से अधिक की बीजेपी की कार्यकर्ता बेहोश होने वाली थी. इस दौरान पीएम मोदी उनका हालचाल जानते नजर आए. इसकी तस्वीर भी सामने आई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Nov 2026 06:35 PM (IST)
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कर्नाटक के मैसूर में पीएम नरेंद्र मोदी का मानवीय व्यवहार सामने आया है. जहां एक 70 साल से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता बेहोश होने वाली थी. इसी दौरान पीएम मोदी उनकी सुध लेते नजर आए. इसकी तस्वीर भी सामने आई है. 

प्रेमा के. कर्नाटक के नंजनगुड की एक बीजेपी वर्कर हैं. उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है. वह पीएम मोदी की रैली के दौरान असहज महसूस होने लगी. वे बेहोश होने ही वाली थीं. पीएम मोदी ने खुद उनकी सुध ली और अपने डॉक्टर से भी उनका ख्याल रखने को कहा. पीएम ने खुद यह सुनिश्चित किया कि उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलें. कुछ सहारा दिया जाए. 

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कॉसमॉस मैसूर का किया पीएम ने उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉसमॉस मैसूर का उद्घाटन किया. यह भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल (प्लेनेटेरियम) है. इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने विकसित किया है. 4.2 करोड़ एलईडी से बने 15 मीटर तक झुके हुए डोम वाली यह अत्याधुनिक सुविधा खगोल विज्ञान का एक शानदार और जीवंत अनुभव प्रदान करेगी. मैसूर विश्वविद्यालय में स्थिय यह तारामंडल कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में शैक्षिक शो पेश करेगा. 

इस मौके पर पीएम मोदी ने रैली का संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक उपकरणों के अभाव के बावजूद हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड और ग्रहों की गति का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है. हमारे प्राचीन खगोलविदों ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए जटिल गणितीय गणनाएं की. मैसूर शाही परिवार ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मैसूर विश्विविद्यालय और IISc की नींव रखी. 

वाडियार परिवार का किया जिक्र
पीएम ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखने में वाडियार परिवार ने अहम भूमिका निभाई. इन संस्थानों ने कई पीढ़ियों के स्टूडेंट्स और रिसचर्स को आगे बढ़ने का मौका दिया. आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर हासिल कर रहा है. मैसूर अत्याधुनिक कॉसमॉस तारामंडल के जरिए भारत साइंटिफिक यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है. आज का यह अत्याधुनिक कॉसमॉस तारामंडल देश के युवाओं और नागरिकों को समर्पित किया जा रहा है. मुझे इसे देखने को मौका मिला, यह अद्भुत है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 13 Nov 2026 06:35 PM (IST)
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