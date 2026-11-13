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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'NDA के विधायक ही जनता को लूट रहे', तेजस्वी यादव की CM सम्राट को खुली चुनौती

'NDA के विधायक ही जनता को लूट रहे', तेजस्वी यादव की CM सम्राट को खुली चुनौती

तेजस्वी यादव ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने मैथिली ठाकुर, विशाल महासेठ और LJP-R विधायकों पर जमीन कब्जाने, लूट और अन्य मामलों में गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Nov 2026 03:42 PM (IST)
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बिहार में नई एनडीए सरकार को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर सरकार को घेरा है. तेजस्वी ने भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर, उनके पिता रमेश ठाकुर और एलजेपीआर के कुछ विधायकों का भी जिक्र किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इन मामलों पर जवाब मांगा है.

तेजस्वी यादव ने लिखा- बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में एनडीए के विधायक और मंत्री अपराध कर रहे हैं. तेजस्वी ने जमीन कब्जाने, भ्रष्टाचार, रंगदारी, लूट और हत्या जैसे मामलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार सभी सीमाएं पार कर चुके हैं.

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मैथिली ठाकुर और उनके पिता पर जमीन कब्जाने का आरोप

तेजस्वी ने भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर पर दरभंगा के तारडीह प्रखंड में सरकारी जमीन, सार्वजनिक सड़क, सामूहिक श्राद्धस्थल और निजी भूखंडों पर कब्जे का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने भी कब्जे की पुष्टि की है. हालांकि, इस मामले में मैथिली ठाकुर पहले इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बता चुकी हैं. प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं.

विशाल महासेठ और चांदी लूटकांड का किया जिक्र

तेजस्वी ने दरभंगा में सर्राफा कारोबारी के ड्राइवर को गोली मारकर करीब 62 किलो चांदी और नकदी लूटने की घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने विशाल महासेठ पर लूट में शामिल होने का आरोप लगाया. उन्होंने विशाल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का खासमखास प्रतिनिधि और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का करीबी बताया है. साथ ही उन्होंने 44 हजार जिंदा कारतूस बरामद होने और कथित हथियार तस्करी का मामला भी उठाया. लिखा कि बिहार में 𝐑𝐒𝐒 से जुड़े चंदन तिवारी, अभिषेक तिवारी, लालटू कुमार और सरस कुमार से 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎 जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं.

LJP-R विधायकों पर भी लगाए गंभीर आरोप

तेजस्वी ने एलजेपीआर के कुछ एनडीए विधायकों पर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और भागलपुर में जमीन कब्जाने व रंगदारी कराने का आरोप लगाया. उन्होंने डेहरी-डालमियानगर के नगर परिषद अधिकारी की हत्या के मामले में भी एक विधायक का नाम आने का दावा किया. इसके अलावा एक मंत्री पर दिल्ली के होटल में युवती से कथित अभद्र व्यवहार का आरोप भी लगाया. तेजस्वी ने इन सभी मामलों को लेकर एनडीए नेतृत्व से जवाब मांगा है. इन आरोपों पर संबंधित नेताओं और सरकार की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Nov 2026 03:42 PM (IST)
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Tejashwi Yadav Samrat Chaudhary BIHAR NEWS
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