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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश के नाम पर पुल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; जानें क्यों खास है ये सेतु

नीतीश के नाम पर पुल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; जानें क्यों खास है ये सेतु

पीएम मोदी 21 नवंबर को बिहार में 19.30 किलोमीटर लंबे कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का उद्घाटन करेंगे. सरकार ने इसका नाम नीतीश सेतु रखा है. इससे उत्तर-दक्षिण बिहार का सफर आसान होगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Nov 2026 04:37 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वह पटना और वैशाली को जोड़ने वाले कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. बिहार सरकार ने इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. पीएम मोदी राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आएंगे. इस दौरान वह 'नीतीश सेतु' को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके साथ ही कई जनोपयोगी और विकास से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे. पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने से एनडीए के नेताओं ने खुशी जताई है.

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जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे पूरे बिहार के लिए गर्व और सम्मान का विषय बताया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सड़कों और पुलों का जाल बिछाकर बिहार को विकास की नई दिशा दी है. वहीं, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह उनके लिए खुशी का पल है.

19.30 किलोमीटर लंबा है छह लेन पुल

कच्ची दरगाह-बिदुपुर महासेतु करीब 19.30 किलोमीटर लंबा है. इसके निर्माण पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. एलएंडटी एजेंसी ने इसका निर्माण किया है. पुल 67 मजबूत पिलरों पर खड़ा है. मुख्य गंगा नदी पर बने हिस्से की लंबाई 9.76 किलोमीटर है. यह एक्स्ट्राडोज्ड केबल तकनीक से बना पुल है.

पटना से जुड़ने वाला तीसरा बड़ा गंगा पुल

यह पुल पटना से जुड़ने वाला तीसरा बड़ा गंगा महासेतु होगा. अभी जेपी दीघा सेतु और महात्मा गांधी सेतु के जरिए उत्तर बिहार से पटना पहुंचा जाता है. नए पुल पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे. इसके शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा. ट्रक, बस और दूसरे मालवाहक वाहनों को भी राहत मिलेगी.

राघोपुर दियारा के विकास को मिलेगी गति

इस पुल का कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक 4.57 किलोमीटर हिस्सा पहले से चालू है. इससे दियारा के लोगों को नाव के जोखिम भरे सफर से राहत मिली है. पुल के पूरी तरह शुरू होने से इलाके का संपर्क और बेहतर होगा. सरकार राघोपुर दियारा में बांध बनाने की योजना पर भी काम कर रही है. इसके अलावा यहां इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक एरिया और आईटी पार्क विकसित करने की तैयारी है.

यह भी पढ़ें- 'NDA के विधायक ही जनता को लूट रहे', तेजस्वी यादव की CM सम्राट को खुली चुनौती

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Nov 2026 04:37 PM (IST)
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