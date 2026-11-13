नीतीश के नाम पर पुल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; जानें क्यों खास है ये सेतु

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वह पटना और वैशाली को जोड़ने वाले कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. बिहार सरकार ने इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. पीएम मोदी राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आएंगे. इस दौरान वह 'नीतीश सेतु' को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके साथ ही कई जनोपयोगी और विकास से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे. पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने से एनडीए के नेताओं ने खुशी जताई है.

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जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे पूरे बिहार के लिए गर्व और सम्मान का विषय बताया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सड़कों और पुलों का जाल बिछाकर बिहार को विकास की नई दिशा दी है. वहीं, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह उनके लिए खुशी का पल है.

19.30 किलोमीटर लंबा है छह लेन पुल

कच्ची दरगाह-बिदुपुर महासेतु करीब 19.30 किलोमीटर लंबा है. इसके निर्माण पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. एलएंडटी एजेंसी ने इसका निर्माण किया है. पुल 67 मजबूत पिलरों पर खड़ा है. मुख्य गंगा नदी पर बने हिस्से की लंबाई 9.76 किलोमीटर है. यह एक्स्ट्राडोज्ड केबल तकनीक से बना पुल है.

पटना से जुड़ने वाला तीसरा बड़ा गंगा पुल

यह पुल पटना से जुड़ने वाला तीसरा बड़ा गंगा महासेतु होगा. अभी जेपी दीघा सेतु और महात्मा गांधी सेतु के जरिए उत्तर बिहार से पटना पहुंचा जाता है. नए पुल पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे. इसके शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा. ट्रक, बस और दूसरे मालवाहक वाहनों को भी राहत मिलेगी.

राघोपुर दियारा के विकास को मिलेगी गति

इस पुल का कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक 4.57 किलोमीटर हिस्सा पहले से चालू है. इससे दियारा के लोगों को नाव के जोखिम भरे सफर से राहत मिली है. पुल के पूरी तरह शुरू होने से इलाके का संपर्क और बेहतर होगा. सरकार राघोपुर दियारा में बांध बनाने की योजना पर भी काम कर रही है. इसके अलावा यहां इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक एरिया और आईटी पार्क विकसित करने की तैयारी है.

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