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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में RJD विधायक के भाई से लूटकांड! गोल्ड चेन ले उड़े बदमाश, CCTV तस्वीर आई सामने

पटना में RJD विधायक के भाई से लूटकांड! गोल्ड चेन ले उड़े बदमाश, CCTV तस्वीर आई सामने

Patna News: शुक्रवार सुबह रोहित कुमार मॉर्निंग वॉक के लिए पैदल निकले थे और कंकड़बाग इलाके में रास्ते के एक किनारे से  वॉक करे थे. तब एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने पीछे से गोल्ड की चेन छीन ली.

By : आर्यन आनंद, शशांक पांडे | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 15 May 2026 02:35 PM (IST)
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  • दिनदहाड़े हुई घटना से इलाके में कानून व्यवस्था पर सवाल.

बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं. अपराधी अब शहर के पॉश इलाके को भी नहीं छोड़ रहे हैं. ताजा मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह-सुबह  राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक राहुल कुमार के भाई रोहित कुमार से दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. इस घटना ने इलाके की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

शुक्रवार सुबह रोहित कुमार मॉर्निंग वॉक के लिए पैदल निकले थे और कंकड़बाग इलाके में रास्ते के एक किनारे से  वॉक करे थे. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जब रोहित रास्ते से गुजर रहे थे तभी एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने पीछे से उनके गले पर हाथ डाला और गोल्ड की चेन छीनकर फरार हो गए.  

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कुछ ही सेकंड में दिया घटना को अंजाम

बाइक सवार दोनों बदमाशों ने हेलमेट पहना हुआ था ताकि उनकी पहचान न की जा सके. इस घटना से रोहित एकदम सहम गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ है.  प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधी तेज रफ्तार में बाइक से आए और कुछ ही सेकेंड के भीतर रोहित कुमार के गले से सोने की चेन छीनकर निकल गए. जबतक रोहित व अन्य लोग कुछ समझ पाते बदमाश मौके से फरार हो चुके थे. घटना की जानकारी मिलते ही कंकड़बाग थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस को शक है कि अपराधी पहले से ही रेकी कर रहे थे और मौका देखते ही वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस इलाके के सीसीटीवी को खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके.  

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Published at : 15 May 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Patna Crime PATNA BIHAR
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