Maharashtra News: शादी से लौटते वक्त बड़ा कांड! बस स्टैंड पर महिला के ₹5.36 लाख के गहने चोरी
Karmala Theft Case: महाराष्ट्र के सोलापुर के करमाला बस स्टैंड पर शादी समारोह में आई एक महिला के 5.36 लाख रुपये के सोने के गहने चोरी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
Solapur Karmala Crime News: महाराष्ट्र के सोलापूर जिले के करमाला तालुका में एक चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है. शादी समारोह में शामिल होने आई एक महिला के करीब 5 लाख 36 हजार रुपये के सोने के गहने बस स्टैंड पर चोरी हो गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
इस घटना के बाद महिला ने तुरंत करमाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोर की तलाश कर रही है.
कैसे हुई चोरी की वारदात
मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता स्वाति धनंजय पुजारी (32) अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए करमाला के एक मंगल कार्यालय में आई थीं. शादी के बाद वह बस से अपने गांव लौटने के लिए करमाला बस स्टैंड पहुंची थीं.
Maharashtra: शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं! बेटे की बारात से पहले पिता की दर्दनाक मौत
बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा थी. इसी भीड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पर्स की चेन खोलकर उसमें रखा सोने के गहनों का डिब्बा चोरी कर लिया. बस में बैठने के बाद जब उन्होंने अपना पर्स देखा तो चेन खुली हुई थी और गहनों का डिब्बा गायब था. उन्होंने अपने आसपास तलाशी ली लेकिन गहने नहीं मिले और ना ही कोई सुराग मिला.
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
इस मामले में स्वाति पुजारी की शिकायत पर करमाला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 (2) के तहत अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस मामले की आगे की जांच पुलिस हवलदार अभिजीत सुभाष मोहोळकर कर रहे हैं.
पुलिस बस स्टैंड और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोर की पहचान करने की कोशिश कर रही है. फिलहाल चोर की तलाश जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
Maharashtra: भंडारा में दर्दनाक वारदात! 50 साल के दरिंदे ने किया नाबालिग बच्ची का रेप... पीड़िता 4 महीने की गर्भवती
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL