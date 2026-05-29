राबड़ी देवी को हर हाल में खाली करना होगा आवास, अब इस मंत्री को आवंटित हुआ 10 सर्कुलर

बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी (Rabri Devi) को आवंटित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस फिर से जारी हुआ है. शुक्रवार (29 मई, 2026) को भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है. पत्र जारी करते हुए सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 जहां राबड़ी देवी अभी रह रही हैं उसे खाली करने को कहा गया है.

इससे पहले भी राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है. विभाग के मुताबिक अब इस बंगले को मंत्री नरेंद्र किशोर राम (नंद किशोर राम) को आवंटित कर दिया गया है. पत्र में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या-39 आवंटित किए जाने का हवाला दिया गया है.

अब राबड़ी देवी को हर हाल में अभी वाला आवास खाली करना होगा. बता दें कि नंद किशोर राम सम्राट चौधरी की सरकार में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री हैं.

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भवन निर्माण मंत्री ने क्या कहा?

सर्कुलर रोड स्थित आवास नंबर-10 को खाली करने के संबंध में भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह ने कहा, "2025 के आखिर में ही राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित कर दिया गया था. पहले भी नोटिस जारी हुआ था, लेकिन किसी के नाम पर आवंटित नहीं हुआ था. अब तो यह मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित हो गया है. अब तो नंद किशोर राम भी कह रहे हैं कि बंगला चाहिए. ये स्वाभाविक है कि अब बंगला खाली हो जाना चाहिए."

जानकारी हो कि सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर बंगले में ही अभी पूरा लालू परिवार रहता है. इससे पहले जब नोटिस जारी हुआ था आवास खाली करने को लेकर तो बयानबाजी भी हुई थी. दूसरी ओर लालू परिवार का एक बंगला दानापुर के महुआबाग में बन रहा है. चर्चा है कि बहुत जल्द यह तैयार हो जाएगा तो लालू परिवार यहां रहने के लिए जा सकता है. कुछ दिनों पहले तक बंगले में जोर-शोर से काम लगा था. लगातार लालू यादव कामकाज को देखने के लिए यहां जाते रहते हैं.

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