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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड18 साल बाद गुजरात में मिली गाजियाबाद से चोरी हुई हथनी, मालिक को कोर्ट से रिहाई की उम्मीद

18 साल बाद गुजरात में मिली गाजियाबाद से चोरी हुई हथनी, मालिक को कोर्ट से रिहाई की उम्मीद

गयूर ने कहा कि इस मामले को लड़ते-लड़ते उनका घर-बार तक बिक गया, लेकिन उन्होंने अपनी हथनी की तलाश नहीं छोड़ी.

By : विपिन तोमर | Updated at : 15 May 2026 11:56 AM (IST)
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गाजियाबाद के रहने वाले एक शख्स की साल 2008 में चोरी हुई हथनी अब गुजरात में मिलने का दावा किया गया है. मामले में अदालत में हथनी की रिलीज को लेकर अर्जी दाखिल की गई है. यह पूरा मामला बहादुर शाह जफर के दौर से जुड़ी हाथियों की पारंपरिक देखभाल से भी जुड़ा बताया जा रहा है.

गाजियाबाद के फरुखनगर निवासी गयूर ने बताया कि उन्होंने नवंबर 2000 में बिहार के सोनपुर मेले से ढाई लाख रुपये में एक हथनी खरीदी थी. उस समय हथनी की उम्र करीब 13 साल और ऊंचाई साढ़े सात फीट थी. गयूर के मुताबिक उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर के समय से हाथियों की देखभाल करते आ रहे थे और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी हथनी खरीदी थी.

गयूर का कहना है कि उन्होंने हथनी की काफी देखभाल की थी और वह इलाके में आकर्षण का केंद्र बन गई थी. उन्होंने दावा किया कि एक बार 26 जनवरी की परेड में भी हथनी को प्रथम पुरस्कार मिला था.

पीड़ित के मुताबिक साल 2008 में उन्हें गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद वह कोमा में चले गए. इसी दौरान हथनी की देखभाल के लिए रखे गए दो लोग उसे लेकर जम्मू-कश्मीर चले गए. बाद में इंटरनेट पर अपनी हथनी की तस्वीर देखने के बाद वह जम्मू-कश्मीर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें हथनी नहीं सौंपी गई. इसके बाद उन्होंने अदालत के जरिए मुकदमा दर्ज कराया.

गयूर ने कहा कि इस मामले को लड़ते-लड़ते उनका घर-बार तक बिक गया, लेकिन उन्होंने अपनी हथनी की तलाश नहीं छोड़ी.

गयूर के वकील दिलशाद चौधरी ने बताया कि 1 जनवरी 2008 को हथनी चोरी होने का आरोप उसके देखभाल करने वाले दो लोगों लक्ष्मण और लक्की पर लगाया गया था. जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो गयूर ने खुद तलाश शुरू की. इंटरनेट के जरिए हथनी के जम्मू-कश्मीर में होने की जानकारी मिली. बाद में कोर्ट के आदेश पर थाना टीला मोड़ में मुकदमा दर्ज किया गया.

वकील के मुताबिक पुलिस जांच में पता चला कि हथनी फिलहाल गुजरात के जामनगर स्थित राधे कृष्ण टेंपल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, मोता खाबड़ी में है. इसके बाद लोअर कोर्ट में रिलीज के लिए अर्जी दाखिल की गई, लेकिन पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हथनी को गुजरात भेजा गया था. इसी वजह से लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी.

अब सेशन कोर्ट में रिलीज की अर्जी दाखिल की गई है और गयूर को उम्मीद है कि उन्हें उनकी हथनी वापस मिल जाएगी.

जानकारी के मुताबिक जब हथनी जम्मू-कश्मीर में थी, तब वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों ने उसके रखरखाव को लेकर शिकायत की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने हथनी को गुजरात भेजने का फैसला लिया था.

Published at : 15 May 2026 11:56 AM (IST)
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Ghaziabad News UP NEWS
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