बिहार: तेज हवा के कारण गंडक नदी में पलटी नाव, दो सगी बहनें समेत 3 बच्चियां डूबीं

बिहार में शुक्रवार (29 मई, 2026) की सुबह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई. गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड अंतर्गत गंडक नदी में सुबह सात बजे तेज हवा के चलते संतुलन खोने से एक नाव पलट गई. हादसे में दो सगी बहनें सहित तीन बच्चियां डूब गईं जबकि उनकी दादी और दो बच्चों को नाविक ने बचा लिया.

डुमरिया घाट के पास हुआ हादसा

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची. यह हादसा महम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट के पास हुआ. लापता हाेने वालों में टंडसपुर गांव के चंदन यादव की बेटी रिया कुमारी (09 साल), कृति कुमारी (07 साल) और डुमरिया के मजिस्टर यादव की आठ वर्षीय पुत्री अनन्या कुमारी है.

मूंग की फसल तोड़ने गई थी महिला

गांव वालों के मुताबिक शुक्रवार की सुबह चंदन यादव की मां मुन्ना देवी अपनी पोती रिया, कृति और इनकी मौसेरी बहन अनन्या कुमारी के अलावा पोते अभिमन्यू एवं अंकित को लेकर नदी के उस पार मूंग की फसल तोड़ने गई थीं. सुबह सात बजे के करीब वे घर से निकली थीं. 7:30 बजे जैसे नदी के पास पहुंचीं तो नाव लेकर सत्येंद्र यादव खड़ा था. वह सभी को बैठाकर थोड़ी दूर गया ही था कि तेज हवा के चलते यह हादसा हो गया.

यह भी पढ़ें- बड़े धोखे हैं इस राह में! सरकारी नौकरी लगते ही 'बेवफा' हो गई पत्नी, बिहार में ज्योति मौर्य जैसा केस

हादसे के बाद नदी के तेज बहाव में रिया, कृति और उसकी मौसेरी बहन अनन्या, ये तीनों बह गईं. नाविक सत्येंद्र यादव ने बुजर्ग महिला और अभिमन्यू एवं अंकित को बचा लिया. बताया जाता है कि ग्रामीण अक्सर खेती-किसानी के काम से नदी के उस पार जाया करते हैं. आसपास के लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने तुरंत एसडीआरएफ की टीम को बुलाया. हालांकि मौसम खराब होने के कारण राहत और बचाव कार्य में दिक्कत हुई. खबर लिखे जाने तक तीनों लापता बच्चियों का पता नहीं चल सका था.

यह भी पढ़ें- राबड़ी देवी को हर हाल में खाली करना होगा आवास, अब इस मंत्री को आवंटित हुआ 10 सर्कुलर