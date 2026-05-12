नालंदा में नींबू के विवाद में मंगलवार (12 मई, 2026) को एक 12 साल के मासूम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना अस्थावां थाना क्षेत्र के सकरावां गांव की है. घटना के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए जिसके बाद तनाव बढ़ गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस को गांव में तैनात किया गया.

मृतक की पहचान राजकुमार पासवान के 12 वर्षीय पुत्र के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार बच्चा गांव में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान एक पेड़ से नींबू नीचे गिरा जिसे उसने उठाकर अपने पास रख लिया. आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर गांव के ही गोरख मियां ने बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. बच्चे के सिर पर लाठी से मारा गया जिससे उसका सिर फट गया. इलाज के लिए लोग ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

इसके बाद ग्रामीण आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे और उग्र हो गए. पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग किया. लोगों का कहना है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की है.

यह भी पढ़ें- प्राइवेट स्कूल वालों को सम्राट चौधरी का आदेश, फीस, किताब और यूनिफॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी

सदर डीएसपी मौके पर कर रहे कैंप

इस घटना के बाद स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सकरावां गांव को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा. मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर डीएसपी नुरुल हक खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया गया है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

हिरासत में लिए गए 14 लोग

बताया जता है कि इस मामले में आरोपी सहित 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. गांव में पुलिस के रहने के बावजूद दोनों पक्षों की ओर से कई बार पथराव किया गया. पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को संभाला है.

नालंदा के एसपी ने बताया कि घटना के बाद आरोपी के पूरे परिवार को हिरासत में लिया गया है. नींबू तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस कैंप कर रही है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, हथियार लहराने वाले वायरल वीडियो का मामला