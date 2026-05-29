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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबड़े धोखे हैं इस राह में! सरकारी नौकरी लगते ही 'बेवफा' हो गई पत्नी, बिहार में ज्योति मौर्य जैसा केस

बड़े धोखे हैं इस राह में! सरकारी नौकरी लगते ही 'बेवफा' हो गई पत्नी, बिहार में ज्योति मौर्य जैसा केस

Bihar News: पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़े का वीडियो बीते गुरुवार (28 मई, 2026) से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरा मामला हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र का है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 29 May 2026 04:37 PM (IST)
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यूपी की अधिकारी ज्योति मौर्य के केस से मिलता-जुलता मामला अब बिहार से सामने आया है. पति-पत्नी और कथित प्रेम-प्रसंग का पूरा मामला हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र का है. पति अमन कुमार (उम्र 45-46 साल) ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी बीपीएससी शिक्षिका है और नौकरी लगने के बाद उसने उन्हें और 10 साल के बेटे को प्रेम-प्रंसग के चलते छोड़ दिया है. 

पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़े का वीडियो बीते गुरुवार (28 मई, 2026) से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. इस पूरे मामले में पति अमन का कहना है कि पिछले एक साल से उनकी पत्नी उनसे अलग रह रही है. उन पर झूठे आरोप लगाकर केस भी दर्ज करा चुकी है. फिलहाल बेटे के साथ अकेले रह रहे हैं. बेटे को पढ़ाई के लिए हॉस्टल में उन्होंने रखा है.

2013 में हुई थी शादी

अमन कुमार ने बताया कि उनकी शादी 2013 में गुंजन से हुई थी. शादी के बाद कुछ साल तक सब ठीक रहा. उन्होंने कहा जब उन्होंने शादी की थी तो लड़की इंटर पास थी. उसके बाद आगे की पढ़ाई-लिखाई उन्होंने करवाई. 

पति ने कहा कि उनको जब पत्नी के प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं समझी. वह इतना गिर गई कि बच्चे के साथ गलत करने लगी. बाद में बच्चे को उन्होंने अपने पास रख लिया. अमन ने बताया, "आज हम उसके पीछे छह महीने से लगे हैं... अब पता चला है कि वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है. 23 मई को जब वो वहां गए और दरवाजा खुलावाया तो पत्नी से पूछा कि साथ में कौन है? इस पर कहने लगी कि हमने छह महीने पहले इससे शादी कर ली है…" 

शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में लगी थी नौकरी

अमन ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी. वे फोटोग्राफी का काम करते हैं. इसके बावजूद पत्नी का मन पढ़ने का था तो उन्होंने पढ़ाया. उन्होंने जमीन तक बेची. गुंजन ने आगे की पढ़ाई करते हुए बीपीएससी टीआरई-2 की परीक्षा पास की और उसका चयन कक्षा 6 से 8वीं के लिए हो गया. सुपौल के त्रिवेणीगंज में पोस्टिंग हुई. बाद में पोस्टिंग बिदुपुर में हो गई. 

यह भी पढ़ें- बिहार: 15 दिन में निपटाने होंगे दाखिल-खारिज के मामले, दिलीप जायसवाल का आदेश, 'आम लोगों को...'

इस पूरे मामले में अमन का कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान ही गुंजन की नजदीकियां उसके कॉलेज के मित्र प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ी थी. उसे भी शिक्षक की नौकरी मिली थी. पति आरोप यह भी है कि 23 मई को जब वे पत्नी के यहां पहुंचे तो उन्होंने उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा. इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया. उनका मोबाइल भी छीन लिया गया था. दावा किया कि उनके पास घटना से संबंधित वीडियो भी मौजूद है. 

बता दें कि पति-पत्नी के बीच हंगामे का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि पुलिस महिला को समझा रही है. पुलिस यह भी कह रही है कि केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है. देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है. 

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से रितु जायसवाल होंगी BJP की प्रत्याशी? जान लीजिए नितिन नवीन वाली सीट का समीकरण

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 May 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Vaishali Hajipur BIHAR NEWS
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